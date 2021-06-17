Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 презентовали новый ролик предстоящей игры

Дневник разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC

Студия GSC Game World представила новый 4-минутный ролик из предстоящего украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. Все видео посвящено первой полноценной геймплейной демонстрации проекта с игровой выставки E3.

У микрофона – Захар Бочаров, PR-менеджер студии. В дневниках было еще раз проговорено все то, что сообщалось ранее в блоге Xbox Wire. Однако дополнительно было показано закулисье создания сюжетной сцены на крыше.

В ролике, сделанном от лица главного персонажа по имени Скиф, показан игровой процесс на некоторых локациях (в том числе объект "Дуга"), а также несколько сюжетных вставок. Также на видео можно увидеть устройство Скифа для восстановления выносливости и детектор артефактов под названием Gilka, похожий на счетчик Гейгера.

На видео доступны русские и украинские субтитры:

Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 получил подзаголовок "Сердце Чернобыля" и выйдет 28 апреля 2022 года. Игра будет временным эксклюзивом Xbox и появится в подписочном сервисе Xbox Game Pass в день релиза. Также игра выйдет на ПК. Все желающие уже могут оформить предзаказ в магазинах Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. На выбор представлено три издания – базовое стоит 895 грн.

Для своих самых преданных фанатов GCS подготовила специальное ультимативное издание шутера, в которое войдет коллекционная фигурка Сталкера, сталкерский рюкзак и лампа-артефакт, а также много приятных бонусов, включая письмо от разработчиков и сувенирный пропуск в зону. Всё это обойдется в 340 долларов.