Автори української гри про Шерлока Холмса показали стильний трейлер

Кадр з Sherlock Holmes: Chapter One / Frogwares

Українські розробники зі студії Frogwares показали стильний трейлер очікуваної гри Sherlock Holmes: Chapter One, яка розповість історію становлення культового детектива. На жаль, дату релізу все ще не називають – гра очікується в цьому році.

Ролик дозволяє оцінити дедуктивні здібності Шерлока Холмса, за допомогою яких він розкриває найскладніші справи. Трейлер цілком складається з кінематографічних сцен, але раніше в Мережі вже з'являвся геймплей гри.

Найвідомішому детективу в історії знову належить розслідувати складну і заплутану справу, ось тільки на цей раз суто особисте, адже при загадкових обставинах загинула його мати. Та й Шерлоку всього 21 рік, це ще не той прославлений нишпорка з попередніх ігор студії.

Дія приквела про ще юного героя пропонує гравцям не тільки детективну історію, але і відкритий світ з можливістю досліджувати додаткові локації в пошуках чого-небудь цікавого – аж до побічних завдань. До того ж розробники роблять ставку на нелінійність, даючи можливість вибирати спосіб вирішення конфлікту – будь то пряме зіткнення або щось більш інтелектуальне.

Кінематографічний трейлер Sherlock Holmes: Chapter One

Для тих, хто пропустив, минулого місяця вийшло розширене видання гри Метро: вихід з повноцінною підтримкою трасування променів та інших технологій, наприклад поліпшення просторового звучання і часу реакції контролера для Xbox і підтримка тактильного зворотного зв'язку контролера DualSense для PlayStation 5. Апдейт доступний безплатно для всіх власників оригіналу.

На консолях розробники також планують випустити диски з Complete Edition, яке буде містити основну гру і всі доповнення. Інформація про оформлення попереднього замовлення та ціни буде повідомлено додатково.