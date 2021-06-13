Авторы украинской игры про Шерлока Холмса показали стильный трейлер

Кадр из Sherlock Holmes: Chapter One / Frogwares

Украинские разработчики из студии Frogwares показали стильный трейлер ожидаемой игры Sherlock Holmes: Chapter One, которая расскажет историю становления культового детектива. Увы, дату релиза всё ещё не называют – игра ожидается в этом году.

Ролик позволяет взглянуть на невероятные дедуктивные способности Шерлока Холмса, с помощью которых он раскрывает самые сложные дела. Трейлер всецело состоит из кинематографических сцен, но ранееавторы также делились геймплейными кадрами из игры.

Самому известному детективу в истории вновь предстоит расследовать сложное и хитросплетенное дело, вот только на этот раз сугубо личное, ведь при загадочных обстоятельствах погибла его мать. Да и Шерлоку всего 21 год, это еще не тот прославленный сыщик из предыдущих игр студии.

Действие приквела про ещё юного героя предлагает игрокам не только детективную историю, но и открытый мир с возможностью исследовать дополнительные локации в поисках чего-нибудь интересного – вплоть до побочных заданий. Вдобавок разработчики делают ставку на нелинейность, давая возможность выбирать способ разрешений конфликта – будь то прямое столкновение или нечто более интеллектуальное.

Кинематографичный трейлер Sherlock Holmes: Chapter One

Для тех, кто пропустил, в прошлом месяце вышло расширенное издание игры Метро: Исход с полноценной поддержкой трассировки лучей и других технологий, например улучшение пространственного звучания и времени реакции контроллера для Xbox и поддержка тактильной обратной связи контроллера DualSense для PlayStation 5. Апдейт доступен бесплатно для всех владельцев оригинала.

На консолях разработчики также планируют выпустить диски с Complete Edition, которое будет содержать основную игру и все дополнения. Информация об оформлении предзаказа и ценах будет сообщено дополнительно.