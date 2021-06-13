УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Авторы украинской игры про Шерлока Холмса показали стильный трейлер

13 июня 2021, 19:20

Новая часть станет своеобразным "мягким перезапуском", который расскажет о первом деле ещё юного детектива.

Sherlock Holmes: Chapter One
Кадр из Sherlock Holmes: Chapter One / Frogwares

Украинские разработчики из студии Frogwares показали стильный трейлер ожидаемой игры Sherlock Holmes: Chapter One, которая расскажет историю становления культового детектива. Увы, дату релиза всё ещё не называют – игра ожидается в этом году.

Ролик позволяет взглянуть на невероятные дедуктивные способности Шерлока Холмса, с помощью которых он раскрывает самые сложные дела. Трейлер всецело состоит из кинематографических сцен, но ранееавторы также делились геймплейными кадрами из игры.

Самому известному детективу в истории вновь предстоит расследовать сложное и хитросплетенное дело, вот только на этот раз сугубо личное, ведь при загадочных обстоятельствах погибла его мать. Да и Шерлоку всего 21 год, это еще не тот прославленный сыщик из предыдущих игр студии.

Действие приквела про ещё юного героя предлагает игрокам не только детективную историю, но и открытый мир с возможностью исследовать дополнительные локации в поисках чего-нибудь интересного – вплоть до побочных заданий. Вдобавок разработчики делают ставку на нелинейность, давая возможность выбирать способ разрешений конфликта – будь то прямое столкновение или нечто более интеллектуальное.

Кинематографичный трейлер Sherlock Holmes: Chapter One

Для тех, кто пропустил, в прошлом месяце вышло расширенное издание игры Метро: Исход с полноценной поддержкой трассировки лучей и других технологий, например улучшение пространственного звучания и времени реакции контроллера для Xbox и поддержка тактильной обратной связи контроллера DualSense для PlayStation 5. Апдейт доступен бесплатно для всех владельцев оригинала.

На консолях разработчики также планируют выпустить диски с Complete Edition, которое будет содержать основную игру и все дополнения. Информация об оформлении предзаказа и ценах будет сообщено дополнительно.

Шерлок Холмс
Сейчас вы просматриваете новость «Авторы украинской игры про Шерлока Холмса показали стильный трейлер». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Троица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхатьТроица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать Убивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступаУбивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступа Святослав Вакарук и Ляля Фонарева разводятся - что известно о биографии и жизни стилисткиСвятослав Вакарук и Ляля Фонарева разводятся - что известно о биографии и жизни стилистки Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школыФиналист Голосу країни написал песню для выпускников из школы Ультиматум Зеленскому от Путина: в МИД назвали цель Украины по ДонбассуУльтиматум Зеленскому от Путина: в МИД назвали цель Украины по Донбассу

Последние новости

19:46

Гороскоп на завтра 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства

19:39

Российский боксер Александр Поветкин уходит с ринга и сделал неожиданное признание Видео

19:29

Байден раскрыл, как будет вести себя на встрече с Путиным Видео

19:23

Почему истерика русских из-за "коренных народов Украины" - это удар в штангу мнение

19:22

Популярное лакомство украинцев может быть смертельно опасным: эксперт сделала предупреждение Видео

Реклама
19:20

Авторы украинской игры про Шерлока Холмса показали стильный трейлер Видео

19:18

Врач рассказал, как игрока сборной Дании Эриксена спасали от смерти Видео

18:51

Названы 6 современных примет, которые всегда сбываются

18:45

Анонсирована игра про Бабу-Ягу Видео

18:02

На Николаевщине прямо с людьми на борту сломался аттракцион в парке Видео

18:00

Вышли новые трейлеры Far Cry 6: в дополнениях предложат сыграть за Вааса и других злодеев Видео

17:57

Россия – сторона конфликта на Донбассе: G7 призвала РФ пойти на ряд шагов по Украине

17:46

"Слишком любила жизнь": подробности гибели украинской модели в Турции Видео

17:34

В России объявили о "заговоре" против сборной на матче с Бельгией и позвали на помощь ФСБ Видео

17:33

Ubisoft представила первый трейлер горячо ожидаемой игры по "Аватару" Видео

16:45

В Киеве разбился известный тренер по бодибилдингу Фото Видео

16:35

СМИ узнали, как из-за давления Газпрома УЕФА запретила "Героям слава" для сборной Украины Видео

16:25

На Херсонщине коп на дороге устроил стрельбу в ветеранов АТО Видео

16:22

Никогда не делайте это со своими волосами: ошибки, которых допускать нельзя Видео

16:09

Назван самый полезный обед: вкусный рецепт идеального блюда Видео

Реклама
15:35

Сборная Украины под флагом России: на Евро-2020 случился скандал на польском ТВ

15:22

Накроет грозами, возможен град: синоптик назвал области Украины, в которых ждать непогоды Видео

15:19

В Минобразовании рассказали, поступали ли возражения по поводу диссертации Кивы Видео

15:17

12-летний мальчик упал в горную реку на Прикарпатье: в полиции раскрыли детали гибели ребенка

14:54

Украине по одной причине грозит очень дорогой газ – советница министра Видео

14:44

Развод Вакарчука: экс-нардеп намекнул, что музыкант вступал в брак по расчету Видео

14:43

Борщ – это не здоровое блюдо: эксперт рассказала, как хозяйкам за 20 часов сварить полезный бульон Видео

14:38

В моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбиться Фото Видео

13:50

"Украинцы в опасности": Ермак объяснил, почему стране срочно нужен "зонтик" НАТО Видео

13:34

"Опять что-то украли": Украина уличила российский МИД в плагиате из-за видео ко Дню России Видео

13:24

Добкин "сыграл" на два фронта: поддержал сборную России и "отдал душу" украинской команде

12:46

Гороскоп на 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни Видео

12:27

В Украине грядет четвертая волна COVID-19: Минздрав призвал к продлению карантина

12:04

В Турции погибла украинская модель: она упала с балкона после ссоры с парнем-дрессировщиком

11:36

Даже не смешно: на ЗНО преподаватели по украинскому языку шокированы деградацией школьников Видео

10:31

В МИД России перевели "Слава Украине" как "хайль Гитлер" и разразились упреком в адрес США Видео

10:29

Найдено тело 12-летнего мальчика, которого унесло течением реки Черемош на Прикарпатье

10:04

В больнице 144 человека, минимум 11 погибших: на рынке в Китае произошел мощный взрыв

09:40

"Простите меня, пожалуйста": избившему девушку в Харькове светит до 5 лет, он записал новое обращение Видео

09:18

Трепанация черепа, перелом ключицы: в Днепропетровской области мать дико избила 3-летнюю дочь Видео

Реклама
08:50

Мертвая голая женщина в кустах и мухи: в Киеве мужчина пошел "в туалет" и увидел труп Видео

08:48

То, что мертво, обязательно умрет: о тоталитарном режиме Путина-Лукашенко мнение

08:17

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у менее 900 человек Видео

07:45

Надя Дорофеева почти без одежды устроила девичник с подругами и Дантесом

07:44

Поскользнулся и упал в Черемош: на Прикарпатье разыскивают ребенка, которого унесло течением реки Видео

07:24

Байден даст "жесткий сигнал" Путину по агрессии в Украине - NBC Видео

07:10

Нападение России на Мариуполь, Херсон и Одессу: Саакашвили сделал опасный прогноз для Украины Видео

06:30

Почему Зеленский не позволит "утопить" Порошенко законом об олигархах мнение

05:28

Эксперт рассказал, как Путин готовит Россию к долгой войне с Западом Видео

05:02

Можно или нужно ли есть бананы на завтрак: врачи дали ответ Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять