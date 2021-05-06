Расширенное издание Метро: Исход получило дату выхода на консолях

Кадр из Metro Exodus / 4A Games

Украинская студия 4A Games официально объявила дату выхода консольной версии атмосферного шутера Metro Exodus Enhanced Edition – 18 июня этого года.

Разработчики сообщили, что игра будет работать на PS5 и Xbox Series X с разрешением 4K и частотой 60 кадров, а на Xbox Series S – в 1080p при 60 кадрах в секунду. Апдейт будет бесплатным для всех владельцев оригинала.

Enhanced Edition – расширенное издание оригинальной игры Metro Exodus 2019 года с полноценной поддержкой трассировки лучей и других технологий, например улучшение пространственного звучания и времени реакции контроллера для Xbox и поддержка тактильной обратной связи контроллера DualSense для PlayStation 5. Вдобавок на консолях будет ползунок поля зрения (FOV).

На консолях разработчики также планируют выпустить диски с Complete Edition, которое будет содержать основную игру и все дополнения. Информация об оформлении предзаказа и ценах будет сообщено дополнительно.

Трейлер Metro Exodus Enhanced

Параллельно с "дошлифовкой" Metro: Exodus под некстген в стенах 4A Games ведется активная работа над новой частью игровой серии Metro. Про саму игру пока что известно не так много – ожидается, что она выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК, а главный герой Артем впервые заговорит.

Ранее сообщалось, что создатель книжной вселенной "Метро" Дмитрий Глуховский уже приступил к написанию сценария для новой части, а сама игра, как и прежде, будет ориентирована на одиночную кампанию. Дата выхода Metro 4 неизвестна.