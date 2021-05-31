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Во что поиграть в июне – самые ожидаемые игровые новинки месяца

31 мая 2021, 20:20

Рассказываем о главных игровых новинках июня в нашем традиционном материале.

Ratchet & Clank: Сквозь миры
Кадр из Ratchet & Clank: Сквозь миры / Sony

Завтра наступает лето – традиционно скудный на игровые релизы сезон. В ближайшие три месяца релизов будет самый минимум, а интересных и того меньше. Так или иначе, даже в такой ситуации найдётся, во что поиграть.

К примеру, 11 июня выходит эксклюзивный блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart. А ещё можно будет поиграть в украинский шутер Metro Exodus на новых консолях, Chivalry 2 и многое другое. Все подробности ниже.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

  • Дата выхода: 1 июня.
  • Где играть: PS4, PS5

Месяц начнётся с обновленной версии легендарного боевика Sega с ожесточенными поединками, которое выйдет эксклюзивно на PlayStation, причём сразу в подписке PS Plus.

Игру перенесли на новый движок Dragon Engine, на котором создавались последние версии Yakuza и недавняя Judgement. Из прочих изменений можно отметить новые музыкальные треки и переделанный интерфейс, а онлайн расширили до 16 пользователей в закрытых и открытых лобби.

Operation: Tango

  • Дата выхода: 1 июня.
  • Где играть: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Асимметричный шпионский кооперативный триллер, в котором вы вместе с другом будете выполнять опасные задания по всему миру по сети, а действие разворачивается в высокотехнологичном ближайшем будущем.

Operation: Tango на PS5 вошла в июньскую подборку PS Plus.

Going Medieval

  • Дата выхода: 1 июня.
  • Где играть: PC (ранний доступ в Steam)

Ещё один небольшой релиз в самом начале месяца. Going Medieval – это "средневековая" стратегия, события которой разворачиваются в конце XIV века. Строим крепости, делаем жизнь людей максимально комфортной и не даём врагам разрушить всё достигнутое непосильным трудом.

Вот страница игры в Steam.

The Elder Scrolls Online: Blackwood и некст-ген версия TES: Online для PS5 и Xbox Series

  • Дата выхода: 1 июня & 15 июня
  • Где играть: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

В июне у поклонников онлайнового ответвления The Elder Scrolls сразу двойной праздник. Во-первых, выходит новая глава во Вратах Обливиона, действие которой развернётся за 800 лет до событий в TES IV: Oblivion.

Во-вторых, на PS5 и Xbox Series выйдет некст-ген версия TES: Online. Релиз – 15 июня.

World of Warcraft: Burning Crusade Classic

  • Дата выхода: 2 июня
  • Где играть: PC

World of Warcraft: Burning Crusade Classic – первое дополнение для онлайновой ролевой игры World of Warcraft Classic, которую Blizzard выпустила в 2019 году. При этом "Классика" – переиздание оригинальной WoW, вышедшей в 2004 году.

В дополнении введён новый мир – Запределье, 2 новые игровые расы: дренеи и эльфы крови, новая профессия – ювелирное дело, 16 подземелий для 5 человек и 8 рейдовых подземелий, система PvP-арен и многое другое. Сюжет дополнения продолжит историю оригинальной World of Warcraft и расскажет о возвращении демонов, желающих продолжить Пылающий поход.

Chivalry 2

  • Дата выхода: 8 июня
  • Где играть: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Вторая часть многопользовательского экшена, в сеттинге Средневековья, изначально затевавшегося в качестве мода Half-Life 2. В распоряжении игроков – десятки видов аутентичного средневекового вооружения, с помощью которого можно уничтожать супостатов.

Студия Torn Banner стремится сделать по-настоящему качественный проект, который станет достойным наследником оригинальной Chivalry: Medieval Warfare. На PlayStation, Xbox и ПК будет кроссплей, при этом пользователи PS5 и Xbox Series получат сразу нативную версию игры, которая должна задействовать все возможности систем.

Ninja Gaiden: Master Collection

  • Дата выхода: 10 июня
  • Где играть: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC

Сборник из трёх частей Ninja Gaiden с приключениями ниндзи Рю Хаябусы.В комплект помимо Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 и Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge войдёт и весь дополнительный контент, в том числе добавленные после релиза оригинальных игр режимы и костюмы.

Переиздания предложат графику чуть лучше и некоторые другие технические улучшения, но на многое в этом плане рассчитывать не стоит – ремастеры сделаны на основе версий с PS3. Вдобавок у ПК-версии Ninja Gaiden: Master Collection не будет настроек и поддержки клавиатуры и мыши.

Ratchet & Clank: Rift Apart

  • Дата выхода: 11 июня
  • Где играть: PS5

Новая часть знаменитой серии приключенческих экшенов про Рэтчетта и Кланка, продолжающая историю Into the Nexus 2013 года. В новой игре герои столкнутся с новыми опасностями – например, с разрывами между мирами, через которые можно свободно перемещаться по различным планетам.

Разработчики из Insomniac Games называет игру новым "межгалактическим приключением". Благодаря SSD посреди сражения герои смогут быстро перемещаться между локациями и целыми уровнями – и это будут не специально подготовленные небольшие участки, а именно полноценные уровни. Также в серии дебютирует фоторежим, а игроков ждет встреча с совершенно новой героиней – Ривет (Rivet),

Metro Exodus на PS5 и Xbox Series

  • Дата выхода: 18 июня
  • Где играть: PS5 и Xbox Series

Enhanced Edition – расширенное издание оригинальной игры Metro Exodus 2019 года с полноценной поддержкой трассировки лучей и других технологий, например улучшение пространственного звучания и времени реакции контроллера для Xbox и поддержка тактильной обратной связи контроллера DualSense для PlayStation 5. Вдобавок на консолях будет ползунок поля зрения (FOV).

Обновлённая версия шутера вышла на PC 6 мая. 18 июня улучшенную версию получат обладатели консолей нового поколения.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

  • Дата выхода: 22 июня
  • Где играть: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC

Кооперативный RPG-экшен во вселенной Dungeons and Dragons. Сюжет развернётся в долине Ледяного ветра. В роли главных героев – персонажи серии книг Роберта Сальваторе Forgotten Realms.

В Dark Alliance можно играть одному или в компании с тремя друзьями. У каждого героя свои уникальные умения, опробовать которые можно будет на гоблинах, великанах, драконах, злобоглазах и других противниках в 21 миссии по 20-25 минут каждая.

Phantom Abyss

  • Дата выхода: июнь
  • Где играть: PC (ранний доступ в Steam)

Асинхронная аркада, в которой игрокам предстоит отправиться в процедурно сгенерированные храмы и отыскать священные реликвии, спрятанные в смертельно опасных залах.

Локации генерируются случайно. Умерев один раз, начинаем пробовать по новой. В Phantom Abyss будут фантомы других погибших игроков, по которым можно будет примерно понять предстоящие опасности, как в Dark Souls.

Microsoft Sony Epic Games Store Steam PlayStation 4 Xbox PlayStation 5 Xbox Series X
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