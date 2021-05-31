Во что поиграть в июне – самые ожидаемые игровые новинки месяца

Рассказываем о главных игровых новинках июня в нашем традиционном материале.
Завтра наступает лето – традиционно скудный на игровые релизы сезон. В ближайшие три месяца релизов будет самый минимум, а интересных и того меньше. Так или иначе, даже в такой ситуации найдётся, во что поиграть.
К примеру, 11 июня выходит эксклюзивный блокбастер Ratchet & Clank: Rift Apart. А ещё можно будет поиграть в украинский шутер Metro Exodus на новых консолях, Chivalry 2 и многое другое. Все подробности ниже.
Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown
- Дата выхода: 1 июня.
- Где играть: PS4, PS5
Месяц начнётся с обновленной версии легендарного боевика Sega с ожесточенными поединками, которое выйдет эксклюзивно на PlayStation, причём сразу в подписке PS Plus.
Игру перенесли на новый движок Dragon Engine, на котором создавались последние версии Yakuza и недавняя Judgement. Из прочих изменений можно отметить новые музыкальные треки и переделанный интерфейс, а онлайн расширили до 16 пользователей в закрытых и открытых лобби.
Operation: Tango
- Дата выхода: 1 июня.
- Где играть: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC
Асимметричный шпионский кооперативный триллер, в котором вы вместе с другом будете выполнять опасные задания по всему миру по сети, а действие разворачивается в высокотехнологичном ближайшем будущем.
Operation: Tango на PS5 вошла в июньскую подборку PS Plus.
Going Medieval
- Дата выхода: 1 июня.
- Где играть: PC (ранний доступ в Steam)
Ещё один небольшой релиз в самом начале месяца. Going Medieval – это "средневековая" стратегия, события которой разворачиваются в конце XIV века. Строим крепости, делаем жизнь людей максимально комфортной и не даём врагам разрушить всё достигнутое непосильным трудом.
Вот страница игры в Steam.
The Elder Scrolls Online: Blackwood и некст-ген версия TES: Online для PS5 и Xbox Series
- Дата выхода: 1 июня & 15 июня
- Где играть: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC
В июне у поклонников онлайнового ответвления The Elder Scrolls сразу двойной праздник. Во-первых, выходит новая глава во Вратах Обливиона, действие которой развернётся за 800 лет до событий в TES IV: Oblivion.
Во-вторых, на PS5 и Xbox Series выйдет некст-ген версия TES: Online. Релиз – 15 июня.
World of Warcraft: Burning Crusade Classic
- Дата выхода: 2 июня
- Где играть: PC
World of Warcraft: Burning Crusade Classic – первое дополнение для онлайновой ролевой игры World of Warcraft Classic, которую Blizzard выпустила в 2019 году. При этом "Классика" – переиздание оригинальной WoW, вышедшей в 2004 году.
В дополнении введён новый мир – Запределье, 2 новые игровые расы: дренеи и эльфы крови, новая профессия – ювелирное дело, 16 подземелий для 5 человек и 8 рейдовых подземелий, система PvP-арен и многое другое. Сюжет дополнения продолжит историю оригинальной World of Warcraft и расскажет о возвращении демонов, желающих продолжить Пылающий поход.
Chivalry 2
- Дата выхода: 8 июня
- Где играть: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC
Вторая часть многопользовательского экшена, в сеттинге Средневековья, изначально затевавшегося в качестве мода Half-Life 2. В распоряжении игроков – десятки видов аутентичного средневекового вооружения, с помощью которого можно уничтожать супостатов.
Студия Torn Banner стремится сделать по-настоящему качественный проект, который станет достойным наследником оригинальной Chivalry: Medieval Warfare. На PlayStation, Xbox и ПК будет кроссплей, при этом пользователи PS5 и Xbox Series получат сразу нативную версию игры, которая должна задействовать все возможности систем.
Ninja Gaiden: Master Collection
- Дата выхода: 10 июня
- Где играть: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC
Сборник из трёх частей Ninja Gaiden с приключениями ниндзи Рю Хаябусы.В комплект помимо Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 и Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge войдёт и весь дополнительный контент, в том числе добавленные после релиза оригинальных игр режимы и костюмы.
Переиздания предложат графику чуть лучше и некоторые другие технические улучшения, но на многое в этом плане рассчитывать не стоит – ремастеры сделаны на основе версий с PS3. Вдобавок у ПК-версии Ninja Gaiden: Master Collection не будет настроек и поддержки клавиатуры и мыши.
Ratchet & Clank: Rift Apart
- Дата выхода: 11 июня
- Где играть: PS5
Новая часть знаменитой серии приключенческих экшенов про Рэтчетта и Кланка, продолжающая историю Into the Nexus 2013 года. В новой игре герои столкнутся с новыми опасностями – например, с разрывами между мирами, через которые можно свободно перемещаться по различным планетам.
Разработчики из Insomniac Games называет игру новым "межгалактическим приключением". Благодаря SSD посреди сражения герои смогут быстро перемещаться между локациями и целыми уровнями – и это будут не специально подготовленные небольшие участки, а именно полноценные уровни. Также в серии дебютирует фоторежим, а игроков ждет встреча с совершенно новой героиней – Ривет (Rivet),
Metro Exodus на PS5 и Xbox Series
- Дата выхода: 18 июня
- Где играть: PS5 и Xbox Series
Enhanced Edition – расширенное издание оригинальной игры Metro Exodus 2019 года с полноценной поддержкой трассировки лучей и других технологий, например улучшение пространственного звучания и времени реакции контроллера для Xbox и поддержка тактильной обратной связи контроллера DualSense для PlayStation 5. Вдобавок на консолях будет ползунок поля зрения (FOV).
Обновлённая версия шутера вышла на PC 6 мая. 18 июня улучшенную версию получат обладатели консолей нового поколения.
Dungeons & Dragons: Dark Alliance
- Дата выхода: 22 июня
- Где играть: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC
Кооперативный RPG-экшен во вселенной Dungeons and Dragons. Сюжет развернётся в долине Ледяного ветра. В роли главных героев – персонажи серии книг Роберта Сальваторе Forgotten Realms.
В Dark Alliance можно играть одному или в компании с тремя друзьями. У каждого героя свои уникальные умения, опробовать которые можно будет на гоблинах, великанах, драконах, злобоглазах и других противниках в 21 миссии по 20-25 минут каждая.
Phantom Abyss
- Дата выхода: июнь
- Где играть: PC (ранний доступ в Steam)
Асинхронная аркада, в которой игрокам предстоит отправиться в процедурно сгенерированные храмы и отыскать священные реликвии, спрятанные в смертельно опасных залах.
Локации генерируются случайно. Умерев один раз, начинаем пробовать по новой. В Phantom Abyss будут фантомы других погибших игроков, по которым можно будет примерно понять предстоящие опасности, как в Dark Souls.