Sony рассказала, какие игры получат подписчики PS Plus в июне

Бесплатные игры PS Plus в июне / Sony

Игровое подразделение Sony назвало июньскую подборку игр для подписчиков сервиса PS Plus, куда вошли три тайтла – одна для PS5 и две для PS4. Все три игры будут доступны подписчикам PS+ с 1 июня.

Как в предыдущих месяцах, обновление включает одну большую игру и два бюджетных представителя. В мае, напомним, подписчикам PS Plus бесплатно раздали Stranded Deep, Wreckfest: Drive Hard, Die Last и Battlefield V.

Итак, с 1 июня подписчики PS Plus получат:

Operation: Tango (PS5) – асимметричный шпионский кооперативный триллер, в котором вы вместе с другом будете выполнять опасные задания по всему миру по сети, а действие разворачивается в высокотехнологичном ближайшем будущем.

– асимметричный шпионский кооперативный триллер, в котором вы вместе с другом будете выполнять опасные задания по всему миру по сети, а действие разворачивается в высокотехнологичном ближайшем будущем. Star Wars: Squadrons (PS4) – многопользовательский проект во вселенной "Звездных войн", посвященный сражениям в космосе между пилотами Сопротивления и Империи.

– многопользовательский проект во вселенной "Звездных войн", посвященный сражениям в космосе между пилотами Сопротивления и Империи. Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4) – обновленная версия легендарного боевика Sega с ожесточенными поединками, разработанная студией Ryu Ga Gotoku Studio, подарившей миру серии Yakuza и Judgement.

Параллельно в сервисе PS Store проходит щедрая распродажа с первыми эксклюзивами для PS5. К примеру, с небольшой скидкой доступны Demon's Souls, "Человек-паук: Майлз Моралес", а также геймпад DualSense.

Также в магазине PlayStation по-прежнему актуальны предложения другого скидочного ивента, посвящённого ретро-играм и ремастерам – он завершится 3 июня. А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в EGS, где самыми разными играми тоже можно затариться по дешёвке.