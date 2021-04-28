Sony рассказала, какие игры получат подписчики PS Plus в мае

Sony анонсировала подборку PS Plus на май / Getty Images

Компания Sony назвала майскую подборку игр для подписчиков сервиса PS Plus, куда вошли три игры – одна для PS5 и две для PS4. Раздача продлится с 4 мая по 2 июня, а подборку на май представят 28 апреля.

Что интересно, изначально гоночная игра в стиле гонки на выживание Wreckfest от создателей FlatOut должна была выйти 1 июня – но из-за PS Plus её в итоге выпустят на целый месяц раньше.

Итак, с 4 мая подписчики PS Plus получат:

Wreckfest (PS5) – разрушительная гонка. Версия для PS5 отличается улучшенным освещением, динамической грязью, быстрыми загрузками, лобби до 24 игроков и работает в 4К при 60 FPS;

Battlefield V(PS4) – очередная часть серии военных шутеров от первого лица, основная ставка в котором сделана на многопользовательские сражения;

Stranded Deep (PS4) – приключенческая игра про человека, выжившего в крушении авиалайнера посреди Тихого Океана, и который пытается выжить на острове, полном опасностей.

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 и не только.