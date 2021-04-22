В Microsoft Store стартовала распродажа игр для Xbox с большими скидками

Распродажа в Microsoft Store / Microsoft

Компания Microsoft запустила в своём магазине новую акцию со скидками на игры до 90%. Распродажа продлится до 4 мая, а подписчики Xbox Live Gold в некоторых случаях получают самые выгодные предложения.

В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 и не только. Полный список предложений магазина можно найти по ссылке.

Распродажа в Microsoft Store:

А меж тем конкуренты из Sony начали бесплатную раздачу полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают сразу три тайтла – 2 головоломки с крутым визуальным стилем и инди-приключение в стиле Journey.