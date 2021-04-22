В Microsoft Store стартовала распродажа игр для Xbox с большими скидками

К примеру, выгодно можно купить игры серии Resident Evil, Call of Duty: Black Ops Cold War, MK11 и многое другое.
Компания Microsoft запустила в своём магазине новую акцию со скидками на игры до 90%. Распродажа продлится до 4 мая, а подписчики Xbox Live Gold в некоторых случаях получают самые выгодные предложения.
В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 и не только. Полный список предложений магазина можно найти по ссылке.
Распродажа в Microsoft Store:
- Комплект: Ultimate-издание MK11 + Injustice 2 - лег. Издание — 1199 грн (вместо 2799 грн)
- Resident Evil 3 — 554 грн (вместо 1679 грн)
- Resident Evil 2 — 399 грн (вместо 979 грн)
- Resident Evil 7 — 279 грн (вместо 559 грн)
- Call of Duty: Black Ops Cold War — 1099 грн (вместо 1679 грн)
- Batman: The Telltale Series - The Complete Season — 279 грн (вместо 419 грн)
- Alien: Isolation — 335 грн (вместо 839 грн)
- Titanfall 2 — 111 грн (вместо 559 грн)
- INSIDE — 199 грн (вместо 559 грн)
- LIMBO — 99 грн (вместо 279 грн)
А меж тем конкуренты из Sony начали бесплатную раздачу полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.
Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают сразу три тайтла – 2 головоломки с крутым визуальным стилем и инди-приключение в стиле Journey.