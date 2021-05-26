В магазине PlayStation стартовала щедрая распродажа с первыми эксклюзивами для PS5

Причём акция распространяется как на PS Store, так и на розничные магазины.
Вслед за розницей распродажа "Время играть" началась и в цифровом магазине PlayStation. Акция насчитывает более 500 товаров, включая релизы текущего года, громкие эксклюзивы и просто хиты.
В рамках акции можно, в том числе купить игры и аксессуары для PlayStation 5. К примеру, с небольшой скидкой доступны Demon's Souls, "Человек-паук: Майлз Моралес", а также геймпад DualSense.
Интересные предложения в PS Store:
- Demon’s Souls — 2000 грн (вместо 2299)
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 — 1410 грн (вместо 1699)
- Призрак Цусимы — 1139 грн (вместо 1999)
- Одни из нас. Часть II — 859 грн (вместо 1999)
- Assassin's Creed Вальгалла PS4 & PS5 — 1139 грн (вместо 1899)
- Fall Guys: Ultimate Knockout — 389 грн (вместо 649)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 грн (вместо 1199)
- FIFA 21 издание Ultimate PS4 & PS5 — 899 грн (вместо 2999)
- Red Dead Redemption 2 — 696 грн (вместо 1699)
- Red Dead Online — 464 грн (вместо 619)
- Sekiro: Shadows Die Twice - издание 'Игра года' — 999 грн (вместо 1999)
- Трилогия Mafia — 989 грн (вместо 1799)
- Мстители Marvel — 899 грн (вместо 1499)
- DOOM Eternal — 799 грн (вместо 1999)
Напомним, что в PS Store всё ещё актуальны предложения другого скидочного ивента, посвящённого ретро-играм и ремастерам – он завершится 3 июня. А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в EGS, где самыми разными играми тоже можно затариться по дешёвке.
Автор: Денис Пономаренко