В магазине PlayStation стартовала щедрая распродажа с первыми эксклюзивами для PS5

Распродажа в PS Store / Sony

Вслед за розницей распродажа "Время играть" началась и в цифровом магазине PlayStation. Акция насчитывает более 500 товаров, включая релизы текущего года, громкие эксклюзивы и просто хиты.

В рамках акции можно, в том числе купить игры и аксессуары для PlayStation 5. К примеру, с небольшой скидкой доступны Demon's Souls, "Человек-паук: Майлз Моралес", а также геймпад DualSense.

Интересные предложения в PS Store:

Напомним, что в PS Store всё ещё актуальны предложения другого скидочного ивента, посвящённого ретро-играм и ремастерам – он завершится 3 июня. А вот у экономных PC-геймеров есть повод заглянуть в EGS, где самыми разными играми тоже можно затариться по дешёвке.