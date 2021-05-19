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В магазине PlayStation стартовала распродажа ретро-игр и их ремастеров

19 мая 2021, 14:44

В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Crysis Remastered, The Last of Us Remastered, дилогию украинских шутеров Metro и не только.

Metro: Exodus
Кадр из Metro: Exodus / 4A Games

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store стартовала новая тематическая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить обновленные версии культовых игр. Акция продлится до 3 июня 2:00 по Киеву.

Например, по акции можно купить свежий экшен Outriders, а также переиздание первой The Last of Us, BioShock, Crysis, дилогию украинских шутеров Metro и другие тайтлы. Всего скидки получили 240 игр.

Интересные предложения в PS Store:

Параллельно в магазине PS Store проходит бесплатная раздача внутриигровых бонусов для таких сетевых игр, как Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks и Warframe. Кроме того, с 20 мая в 20:00 Киеву игроки смогут получить пять жетонов удвоения опыта на 60 минут для Call of Duty: Warzone. Акция с раздачей контента завершится 7 июня в 10 утра по Киеву.

Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе раздают состоящее из четырёх эпизодов приключение The Lion's Song. По жанру, это артхаус-приключение в стиле сепии, повествующее о судьбе трёх молодых людей незадолго до начала Первой мировой войны. Отзывы игроков о каждой части в Steam превышают 93%.

Sony PlayStation 4 PlayStation 5 PlayStation Plus
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