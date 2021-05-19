В магазине PlayStation стартовала распродажа ретро-игр и их ремастеров

В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Crysis Remastered, The Last of Us Remastered, дилогию украинских шутеров Metro и не только.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store стартовала новая тематическая распродажа, в рамках которой можно выгодно купить обновленные версии культовых игр. Акция продлится до 3 июня 2:00 по Киеву.
Например, по акции можно купить свежий экшен Outriders, а также переиздание первой The Last of Us, BioShock, Crysis, дилогию украинских шутеров Metro и другие тайтлы. Всего скидки получили 240 игр.
Интересные предложения в PS Store:
- Outriders — 1499 грн (вместо 1999)
- Metro Redux — 237 грн (вместо 949)
- Grand Theft Auto: The Trilogy — 554 грн (вместо 1109)
- Assassin’s Creed The Ezio Collection — 350 грн (вместо 1168)
- "Одни из нас. Обновленная версия" — 324 грн (вместо 649)
- Streets Of Rage 4 — 491 грн (вместо 819)
- Call of Duty: Modern Warfare. Обновленная версия — 674 грн (вместо 1349)
- Shadow of the Colossus — 479 грн (вместо 1199)
- DmC Devil May Cry: Definitive Edition — 299 грн (вместо 1199)
- Коллекция Heavy Rain и "За Гранью: Две души" — 479 грн (вместо 1199)
- Catherine: Full Body — 539 грн (вместо 1199)
- Amnesia: Collection — 185 грн (вместо 929)
- Crysis Remastered — 599 грн (вместо 999)
- Spyro Reignited Trilogy — 402 грн (вместо 1149)
Параллельно в магазине PS Store проходит бесплатная раздача внутриигровых бонусов для таких сетевых игр, как Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks и Warframe. Кроме того, с 20 мая в 20:00 Киеву игроки смогут получить пять жетонов удвоения опыта на 60 минут для Call of Duty: Warzone. Акция с раздачей контента завершится 7 июня в 10 утра по Киеву.
Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе раздают состоящее из четырёх эпизодов приключение The Lion's Song. По жанру, это артхаус-приключение в стиле сепии, повествующее о судьбе трёх молодых людей незадолго до начала Первой мировой войны. Отзывы игроков о каждой части в Steam превышают 93%.