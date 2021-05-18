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Sony запустила финальную в этом году раздачу в рамках акции "Играйте дома"

18 мая 2021, 16:30

В этот раз пользователи PlayStation могут бесплатно забрать бонусы для сетевых игр, среди которых Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, WoT и Warframe.

Финальная раздача Play at Home/ Sony

Игровое подразделение Sony начало финальную в этом году раздачу в рамках инициативы Play at Home ("Играйте дома"). Игроки уже могут бесплатно получить бонусы для таких сетевых игр, как Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks и Warframe.

Кроме того, с 20 мая в 20:00 Киеву игроки смогут получить пять жетонов удвоения опыта на 60 минут для Call of Duty: Warzone. Акция с раздачей контента завершится 7 июня в 10 утра по Киеву.

Полный список игр, участвующих в акции, и бонусов для них – ниже.

Инициатива "Играйте дома" была запущена в апреле 2020 года из-за нагрянувшей пандемии коронавируса. Тогда Sony бесплатно раздала в PS Store всем желающим трилогию Uncharted, рассказывающей о приключениях вора Нейтана Дрейка, и волшебную Journey.

В феврале этого года программа вернулась еще с большим размахом. Ранее в рамках Play at Home раздали высокооцененный платформер Ratchet & Clank 2016 года выпуска, полное издание экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn и ещё девять игр, в числе которых Subnautica и The Witness.

А меж тем в другом магазине EGS продолжается бесплатная раздача состоящего из четырёх эпизодов приключения The Lion's Song. По жанру, это артхаус-приключение в стиле сепии, повествующее о судьбе трёх молодых людей незадолго до начала Первой мировой войны. Отзывы игроков о каждой части в Steam превышают 93%.

Sony PlayStation 4 PlayStation 5 PlayStation Plus
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