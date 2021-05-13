В EGS бесплатно раздают стильную приключенческую игру с 93% положительных обзоров

Новая бесплатная игра в EGS / Epic Games

Наступил четверг, а это значит, что магазин EGS запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку состоящее из четырёх эпизодов приключение The Lion's Song.

По жанру, это артхаус-приключение в стиле сепии, повествующее о судьбе трёх молодых людей незадолго до начала Первой мировой войны. Отзывы игроков о каждой части в Steam превышают 93%.

The Lion’s Song можно забрать до 18:00 по Киеву 20-го мая. Какую игру магазин раздаст следующей, неизвестно. Примечательно, что прежде в течение нескольких месяцев, EGS всегда анонсировал грядущий тайтл для раздачи. Некоторые даже предположили, что это будет бывший эксклюзив PlayStation Days Gone, который выйдет на платформе в следующий вторник, 18 мая.

А меж тем в другом магазине компании Sony PS Store продолжается бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Трейлер The Lion's Song

Параллельно в магазине PlayStation стартовала новая распродажа со скидками до 90%. В течение пары недель здесь можно выгодно купить MGS V, обе Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, коллекцию ремастеров Yakuza и многое другое.