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Опубликовано 30-минутное геймплейное видео ПК-версии игры Days Gone

13 мая 2021, 14:04

До релиза Days Gone на ПК осталось меньше недели, и как байкерский экшен выглядит на платформе – можно увидеть в свежем ролике.

Days Gone
Cвежий геймплей Days Gone на PC / Sony

На YouTube-канале GameSpot было опубликовано новое видео, которое демонстрирует игровой процесс Days Gone на ПК. Зомби-боевик, рассказывающий о байкере Диконе Сент-Джоне, выйдет на платформе уже в следующий вторник, 18 мая.

Ролик демонстрирует около получаса из начала игры, при этом в 4K-разрешении. Как уточнили авторы издания, порт Days Gone они запускали на Intel Core i9-9900K с RTX 2080Ti и 32 ГБ памяти.

На ПК игроки смогут настраивать многочисленные параметры графики, включая уровень детализации, масштаб прорисовки, качество текстур, теней, облаков и тумана, а также расстояние прорисовки листвы. Кроме того, ПК-игрокам будет доступен весь дополнительный загружаемый контент с консоли, однако перенести свои сохранения PlayStation 4 или PlayStation 5 на ПК нельзя.

Напомним, что оригинальный релиз Days Gone на консоли PS4 состоялся в апреле прошлого года. Игра получила "смешанные отзывы" от рецензентов различных изданий. Критики хвалили художественное оформление, звуковое сопровождение и реализацию орд зомби. Среди недостатков называются однотипные задания, не совсем удачная структура открытого мира и технические недоработки игры.

Геймплей Days Gone на PC

В 2019 году студия-разработчик Bend Studio безуспешно пыталась протолкнуть идею Days Gone 2, однако Sony завернула сиквел из-за проблемного производства и низких оценок критиков.

Тем не мене некоторые поклонники решили обратить внимание Sony на то, что у байкерского экшена есть немало фанатов. В Сети даже появилась петиция с просьбой к Sony одобрить производство Days Gone 2, которая к текущему моменту собрала более 100 тысяч подписей.

Days Gone
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