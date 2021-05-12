В магазине PlayStation стартовала новая распродажа со скидками до 90%

В течение пары недель здесь можно выгодно купить MGS V, обе Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, коллекцию ремастеров Yakuza и многое другое.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store к концу подходит масштабная весенняя распродажа, поэтому издатель решил запустить новую акцию со скидками на хиты PlayStation до 90%.
В течение пары недель здесь можно выгодно купить Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, обе Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, коллекцию ремастеров Yakuza и многое другое. На этот раз выгодно можно купить не только обычные, но и расширенные издания игр.
Интересные предложения в PS Store:
- Destiny 2: За гранью Света — 803 грн (вместо 1199)
- Crash Bandicoot 4: Это вопрос времени — 1299 грн (вместо 1999)
- FIFA 21 издание Champions PS4 & PS5 — 728 грн (вместо 2699)
- Metal Gear Solid V: The Definitive Experience — 129 грн (вместо 649)
- "Одни из нас: Оставшиеся позади" — 164 грн (вместо 329)
- DOOM + Wolfenstein II Bundle — 659 грн (вместо 1649)
- Dishonored & Prey: The Arkane Collection — 1299 грн (вместо 2599)
- Bloodborne: Порождение крови — The Old Hunters — 324 грн (вместо 649)
- The Yakuza Remastered Collection — 899 грн (вместо 1199)
- Little Nightmares II PS4 & PS5 — 759 грн (вместо 949)
- Издание Digital Deluxe игры Detroit: Стать человеком — 599 грн (вместо 1199)
- Monster Hunter World: Iceborne, издание Digital Deluxe — 937 грн (вместо 1399)
- Final Fantasy XV Royal Edition — 524 грн (вместо 1049)
- The Sinking City — 449 грн (вместо 1499)
MGS V: The Phantom Pain - игра, в которую стоит сыграть каждому, кто интересуется играми
Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.
Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла и многое другое.