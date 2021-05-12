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В магазине PlayStation стартовала новая распродажа со скидками до 90%

12 мая 2021, 16:57

В течение пары недель здесь можно выгодно купить MGS V, обе Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, коллекцию ремастеров Yakuza и многое другое.

PlayStation
Скидки на игры в PS Store / Getty Images

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store к концу подходит масштабная весенняя распродажа, поэтому издатель решил запустить новую акцию со скидками на хиты PlayStation до 90%.

В течение пары недель здесь можно выгодно купить Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, обе Little Nightmares, Crash Bandicoot 4, коллекцию ремастеров Yakuza и многое другое. На этот раз выгодно можно купить не только обычные, но и расширенные издания игр.

Интересные предложения в PS Store:

MGS V: The Phantom Pain - игра, в которую стоит сыграть каждому, кто интересуется играми

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла и многое другое.

Sony PlayStation 4 PlayStation 5 PlayStation Plus
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