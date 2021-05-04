Магазин Microsoft Store предлагает выгодные цены на игры для Xbox и ПК

Скидки в Microsoft Store / Microsoft

Компания Microsoft запустила в своём магазине новую акцию со скидками на игры до 90%. Распродажа продлится до 11 мая, а подписчики Xbox Live Gold в некоторых случаях получают самые выгодные предложения.

В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая нашумевший Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла и не только. Полный список предложений магазина можно найти по ссылке.

Распродажа в Microsoft Store:

А меж тем конкуренты из Sony бесплатно раздают экшен с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают "стратегический менеджер" во вселенной Dungeons & Dragons.Idle Champions of the Forgotten Realms.