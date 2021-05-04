Магазин Microsoft Store предлагает выгодные цены на игры для Xbox и ПК

По акции продают Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла и многое другое.
Компания Microsoft запустила в своём магазине новую акцию со скидками на игры до 90%. Распродажа продлится до 11 мая, а подписчики Xbox Live Gold в некоторых случаях получают самые выгодные предложения.
В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая нашумевший Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла и не только. Полный список предложений магазина можно найти по ссылке.
Распродажа в Microsoft Store:
- Cyberpunk 2077 — 1334 грн (вместо 1699 грн)
- Ultimate-издание Mortal Kombat 11 — 1011 грн (вместо 1699 грн)
- "Ведьмак 3: Дикая Охота" — издание "Игра года" — 279 грн (вместо 1399 грн)
- Набор Assassin's Creed Вальгалла + Immortals Fenyx Rising — 1835 грн (вместо 3099 грн)
- Полное издание Control — 556 грн (вместо 1119 грн)
- Ghostrunner — 419 грн (вместо 839 грн)
- FIFA 21 — 599 грн (вместо 1699 грн)
- Final Fantasy XV Royal Edition — 499 грн (вместо 999 грн)
- Devil May Cry 5 — 499 грн (вместо 609 грн)
- Ori: The Collection — 499 грн (вместо 999 грн)
- Shenmue I & II — 285 грн (вместо 839 грн)
А меж тем конкуренты из Sony бесплатно раздают экшен с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.
Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают "стратегический менеджер" во вселенной Dungeons & Dragons.Idle Champions of the Forgotten Realms.