УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В EGS раздают одну игру и специальное предложение ценностью свыше $100

30 апреля 2021, 11:00

Забавная игра, где нужно бесконечно кликать в ожидании какого-то развития событий.

Epic Games Store
Новая еженедельна раздача в EGS / Epic Games

Онлайн-магазин EGS продолжает еженедельную раздачу бесплатных игр. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку Idle Champions of the Forgotten Realms – "стратегический менеджер" во вселенной Dungeons & Dragons.

Также в магазине действует специальное предложение – можно бесплатно получить комплект Epic Champions of Renown для Idle Champions ценой свыше 100 долларов. Всё, что нужно сделать, установить игру и войти в неё в промежутке между 29.04 (18:00) и 06.05 (18:00)

Через неделю пользователи Epic Games Store смогут поиграть в Pine – это приключенческий экшен с развивающимся открытым миром. Игрокам предстоит примерить на себя роль находчивого подростка Хью (Hue), которому для выживания придётся сражаться, торговать и исследовать опасные земли, где человек – не на вершине пищевой цепи.

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Трейлер Idle Champions of the Forgotten Realms

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 и не только.

Epic Games Store
Сейчас вы просматриваете новость «В EGS раздают одну игру и специальное предложение ценностью свыше $100». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач назвала смертельную опасность семечекВрач назвала смертельную опасность семечек Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делатьСтрастная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Названы три худших продукта для мозгаНазваны три худших продукта для мозга Лавров заявил, что войны с Украиной нужно избежатьЛавров заявил, что войны с Украиной нужно избежать Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворотГороскоп всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворот

Последние новости

11:07
Как пройдут праздничные службы на Пасху: ПЦУ, УПЦ и УГКЦ дали ответ
11:00
В EGS раздают одну игру и специальное предложение ценностью свыше $100 Видео
10:55
Порошенко и Кравчуку в РФ грозят уголовные дела: выдвинуто громкое обвинение Видео
10:54
Злата Огневич впервые прокомментировала участие в Холостячке 2021
10:52
Взрывной земельный вопрос: как власть роет себе могилу мнение
Реклама
10:49
В двух регионах Украины нормализировался уровень COVID-госпитализаций
10:40
Разбор завалов и настрой на добро: что обещает Козерогу гороскоп на май
10:24
Украина закрыла границу для иностранцев из Индии: кому разрешат въезд Видео
09:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворот Видео
09:33
Вслед за столицей Киевщина также может выйти из "красной зоны"
09:29
Украинцев предупредили о мощных дождях с грозами и новом ударе холода Видео
09:10
Конфликт в Нафтогазе: что будет с тарифами и какими проблемами грозит
09:05
Трагедия в Израиле: десятки людей погибли во время празднования Лаг ба-Омер Видео
09:04
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
08:51
"Слуги народа" сцепились в прямом эфире из-за дивизии Галичина Видео
08:41
Горькая правда о земельной реформе мнение
08:16
"Слуг народа" в локдаун застукали в элитном ресторане под Киевом Видео
08:15
Коронавирус в Украине 30 апреля: число жертв болезни немного снизилось Видео
08:10
Подробный гороскоп на май для Стрельца: чего ждать и на что обратить внимание
07:46
Погода на Пасху в Украине: какие города накроют ливни Видео
Реклама
07:44
Захват Украины Россией: эксперт назвал главное условие атаки армии РФ Видео
07:13
Леся Никитюк обнажилась на пикантных фото в ванной
07:07
Индию накрыл коронавирусный "шторм": в ВОЗ предупредили об опасности для Европы Видео
06:55
Почему увольнение Коболева выйдет Украине боком мнение
06:32
Эксперт объяснил, чем обернется Москве отключение России от SWIFT Видео
06:17
Блинкен подтвердил свой визит в Киев и назвал сроки приезда Видео
06:01
Эксперт назвал готовые ударить по Украине части армии РФ Видео
05:28
Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит цвет ногтей
05:04
День пограничника 2021 – поздравления, картинки
04:23
Журналист объявил о сценарии переговоров Зеленского и Путина Видео
03:50
Каким людям нельзя употреблять рыбий жир - ответ ученых
03:01
Эксперт озвучил реальные сроки встречи Зеленского и Байдена Видео
02:20
Гаджет дня: умные наушники, подбирающие музыку под настроение Видео
02:17
Победительница Холостяка бесстыже обнажила грудь на горячем фото
00:55
Ученые предупредили о новом пути заражения COVID-19 в самолете
00:19
Со Страстной пятницей! Как поздравить в этот праздник и с чем Фото
00:09
В разведке США раскрыли детали прогноза по войне Украины и РФ на Донбассе Видео
29 апреля, четверг
23:18
США предупредили Москву из-за ситуации с войсками у границ Украины Видео
22:56
Штабы Навального сворачивают свою работу: выяснилась причина Видео
22:29
Инфекционист пояснил, почему опасно делать COVID-прививки в больницах Видео
Реклама
22:25
Повышение зарплаты и лидерство: что сулит гороскоп на май Рыбам
22:19
Стало известно о планах Украины по ситуации с водой в Крыму Видео
22:13
Бородавки: четыре домашних способа избавиться от них Видео
22:07
Итальянская пасха Панеттоне: потрясающий рецепт кулича Видео
21:56
Пицца: больше пользы или вреда для здоровья Видео
21:52
Оккупанты Ялты вносят изменения в водоснабжение города
21:31
Правильно ли пользоваться дезодорантом сразу после душа: врачи дали ответ Видео
21:29
В России пригрозили Киеву окончательным разрывом Украины с Донбассом Видео
21:12
Тищенко рассказал о реакции Зеленского на скандальную вечеринку Видео
20:49
Степанов сказал, когда в Украину привезут сотни тысяч доз вакцины CoronaVac Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять