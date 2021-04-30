В EGS раздают одну игру и специальное предложение ценностью свыше $100

Новая еженедельна раздача в EGS / Epic Games

Онлайн-магазин EGS продолжает еженедельную раздачу бесплатных игр. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку Idle Champions of the Forgotten Realms – "стратегический менеджер" во вселенной Dungeons & Dragons.

Также в магазине действует специальное предложение – можно бесплатно получить комплект Epic Champions of Renown для Idle Champions ценой свыше 100 долларов. Всё, что нужно сделать, установить игру и войти в неё в промежутке между 29.04 (18:00) и 06.05 (18:00)

Через неделю пользователи Epic Games Store смогут поиграть в Pine – это приключенческий экшен с развивающимся открытым миром. Игрокам предстоит примерить на себя роль находчивого подростка Хью (Hue), которому для выживания придётся сражаться, торговать и исследовать опасные земли, где человек – не на вершине пищевой цепи.

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Трейлер Idle Champions of the Forgotten Realms

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil 3, Titanfall 2 и не только.