Почему Германия не спешит передавать ракеты Taurus Украине: эксперт раскрыл детали

Немецкие военные признают возможность передачи Украине лишь ограниченного количества ракет Taurus.

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Германия проводит проверку состояния ракет Taurus и планирует продлить их службу до 2045 года / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Кратко:

Германия продлевает службу ракет Taurus до 2045 года, производство не возобновляют

Боеспособных ракет Taurus осталось около 150 единиц

Украине могут передать не более 100 ракет в долгосрочной перспективе

Германия начала комплексную техническую проверку крылатых ракет TAURUS с целью продления их службы до 2045 года. Несмотря на значительные расходы на поддержание боеспособности этих вооружений, производство новых ракет не ведется, а имеющееся количество ограничено. Об этом в эфире Еспресо сообщил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Недавно был заключен контракт на детальную проверку технического состояния крылатых ракет TAURUS. Главная цель этой работы - подготовить ракеты к продлению службы как минимум до 2045 года, то есть примерно до середины 2040-х. Для этого необходимо провести полную техническую оценку, чтобы определить, как ракеты изменились за 20 лет эксплуатации.

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В рамках контракта нужно учесть влияние времени, выявить системы, требующие замены, а также разработать план их обновления, учитывая, что производство новых ракет прекращено, и найти необходимые компоненты. На эти меры правительство Германии выделяет значительные средства.

По его словам, расходы на продолжение эксплуатации TAURUS превышают первоначальную стоимость закупки, даже с учетом инфляции. В то же время заказ на новые ракеты TAURUS Neo, которые предлагал немецкий оборонный комплекс, не был осуществлен, а признаков будущего производства нет. Поэтому проверка не дает надежды на передачу этих ракет Украине.

"Проблема заключается в том, что количество имеющихся TAURUS очень ограничено. О них говорят еще с 2023 года. И каждый раз повторяется одна и та же информация: Германия имеет их очень мало. Общее количество ракет оценивалось примерно в 600 единиц, а Германия заявляла, что около 500 осталось. В то же время реальное количество боеспособных ракет, по данным парламентского комитета Бундестага по обороне по состоянию на 2023 год, было 150", - добавил Катков.

Он также напомнил об инциденте с утечкой разговора главы Воздушных сил Германии, перехваченного россиянами через незащищенную Wi-Fi сеть во время поездки в Сингапур.

Ракета Taurus / Инфографика: Главред

"Этот разговор перехватили россияне и выложили в сеть, где глава Воздушных сил Германии прямо сказал, что в случае необходимости можно оперативно передать примерно 10, максимум 20 ракет. Если в долгосрочной перспективе - возможно, две партии по 50. В Берлине признали запись подлинной и объявили проверку", - отметил Катков.

Передача ракет Taurus Украине - что известно

Как писал Главред, в Германии окончательно отказались от передачи дальнобойных ракет Taurus и заявили, что профинансируют изготовление дальнобойного оружия для Украины.

Впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus остается открытым. Однако украинские военные должны пройти обучение, а этот вопрос еще не обсуждался.

Кроме того, в Германии сделали новое заявление о поставках Украине авиационных крылатых ракет Taurus. В частности, министр обороны Борис Писториус сказал, что ФРГ не планирует передавать Киеву ракеты и американские зенитные ракетные комплексы Patriot, которые находятся на вооружении ее армии.

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Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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