Так все же "гумка" или "резинка": учитель назвала одну из самых распространенных ошибок

Вы узнаете:
- Как правильно говорить - "гумка" или "резинка"
- Какое отличие имеют эти два названия
- Какие предметы обозначаются такими словами
Большинство украинцев хотя бы раз в жизни слышали в украинском языке такие слова, как "гумка" и "резинка". Но довольно часто можно услышать, как при употреблении этих слов некоторые люди делают серьезную ошибку.
Ошибка заключается в том, что эти слова часто употребляют как синонимы, не понимая, что на самом деле они обозначают совершенно разные предметы.
Как не путать эти слова и какие именно предметы можно называть словом "гумка", а какие - словом "резинка", объяснила учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Полностью поддерживаю редактора Ольгу Васильеву, которая советует различать названия этих предметов. "Резинка" - это тесьма, которая тянется и то, чем девочки завязывают волосы. А есть три предмета, которые называются "гумка": "гумка для стирання простого олівця", "гумка жувальна" і "гумка для грошей", - пояснила учитель.
Смотрите видео о том, как правильно - "гумка" или "резинка":
Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.
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О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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