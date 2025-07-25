Так все же "гумка" или "резинка": учитель назвала одну из самых распространенных ошибок

Многие украинцы даже не догадываются, какую ошибку делают при употреблении этих слов.

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Как правильно - "гумка" или "резинка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "гумка" или "резинка"

Какое отличие имеют эти два названия

Какие предметы обозначаются такими словами

Большинство украинцев хотя бы раз в жизни слышали в украинском языке такие слова, как "гумка" и "резинка". Но довольно часто можно услышать, как при употреблении этих слов некоторые люди делают серьезную ошибку.

Ошибка заключается в том, что эти слова часто употребляют как синонимы, не понимая, что на самом деле они обозначают совершенно разные предметы.

видео дня

Как не путать эти слова и какие именно предметы можно называть словом "гумка", а какие - словом "резинка", объяснила учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

"Полностью поддерживаю редактора Ольгу Васильеву, которая советует различать названия этих предметов. "Резинка" - это тесьма, которая тянется и то, чем девочки завязывают волосы. А есть три предмета, которые называются "гумка": "гумка для стирання простого олівця", "гумка жувальна" і "гумка для грошей", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, как правильно - "гумка" или "резинка":

Ранее Главред рассказывал о том, как сказать "эхо" на украинском - многие будут удивлены. В украинском языке неправильно говорить слово "эхо" - его нужно заменить на правильный вариант.

Также ранее мы рассказывали, почему нельзя говорить "страховка" и "парковка" и какими словами их нужно заменить. На самом деле не стоит использовать такие слова - их нужно заменить на правильные варианты.

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О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

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