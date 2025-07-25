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В ДТП погиб нардеп Ярослав Рущишин: болезненная потеря для общественности и культуры

Руслан Иваненко
25 июля 2025, 02:06
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Ярослав Рущишин был продюсером львовских групп и поддерживал молодых музыкантов и художников.
Ярослав Рущишин
Оставил след в политике как народный депутат от партии "Голос" в Верховной Раде ІХ созыва / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslav.rushchyshyn

Кратко:

  • Ярослав Рущишин погиб в ДТП на мотоцикле
  • Авария произошла 24 июля возле села Бабухов
  • Умер во время транспортировки в больницу

В дорожно-транспортном происшествии погиб - известный львовский бизнесмен, общественный деятель, бывший народный депутат Украины. Об этом сообщает львовское издание "Твой город".

Авария произошла 24 июля около 21:45 вблизи села Бабухов Ивано-Франковского района. По предварительным данным, водитель мотоцикла Harley-Davidson, Ярослав Рущишин, двигаясь в попутном направлении, столкнулся с трактором.

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В результате столкновения он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался во время транспортировки в медицинское учреждение. Об этом сообщили источники "Гал-инфо".

Ярослав Рущишин был народным депутатом IX созыва от партии "Голос", предпринимателем, соучредителем художественного объединения "Дзига", продюсером нескольких музыкальных групп, в частности "Мертвый петух", "Клуб любителей чая", "Дзига джаз квартет", а также ранних проектов "Океана Эльзы" и певицы Русланы.

В начале 1990-х годов он был одним из организаторов Студенческого голодания на Майдане Независимости, а в 2005 году - соорганизатором акции протеста львовских предпринимателей под зданием областной налоговой, которая стала началом Комитета предпринимателей Львовщины. Также Рущишин был первым председателем Студенческого братства торгово-экономического института и активным участником всех украинских революций.

"Я был однозначно бунтарем, потому что мы все - молодые - такие. После армии искал, куда свою энергию прислонить. И где-то глубоко понимал то, что у нас всех внутри было, - нужно бороться за независимость Украины, и со своими единомышленниками начал сотрудничать", - рассказывал в свое время Ярослав Рущишин.

ДТП - новости Украины

Как сообщал ранее Главред, ранее микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.

Напомним что, за совершение ДТП в нетрезвом состоянии Броварской районный суд оштрафовал бывшего председателя Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко на 34 тыс. грн.

Кроме того, Голосеевском районе Киева служащий органов прокуратуры на автомобиле совершил наезд на женщину на пешеходной зоне. Отмечается, что водитель автомобиля нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но сейчас он задержан.

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