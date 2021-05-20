В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача популярного спортивного симулятора

Бесплатно забрать игру можно в течение недели. Что магазин будет раздавать через 7 дней ‒ снова загадка.
На прошлой неделе магазин Epic Games Store заинтриговал своих пользователей, сообщив, что в этом четверг они смогут положить в библиотеку некую тайную игру. Так вот, этой игрой оказался симулятор баскетбола NBA 2K21.
Благодаря улучшениям в области графики, ИИ игроков, игровых режимов и многого другого NBA 2K21 продолжает раздвигать границы возможного, в очередной раз демонстрируя, какой должна быть самая реалистичная игра про баскетбол, – из описания NBA 2K21.
На то, чтобы забрать игру, есть ровно неделя. Что получат игроки в следующий четверг? EGS задал интригу – снова некая тайная игра. Бесплатная раздача стартовала одновременно с новой "мегараспродажей", в рамках которой можно приобрести как относительно свежие релизы вроде Ghostrunner и Cyberpunk 2077, так и более старые, но проверенные временем тайтлы.
Из интересных предложений можно отметить:
- Cyberpunk 2077 (-20%) — 719 грн
- Outriders (-25%) — 674 грн
- Assassin's Creed Valhalla (-25%) — 686 грн
- Grand Theft Auto V (-45%) — 345 грн
- Red Dead Redemption 2 (-33%) — 602 грн
- Oddworld: Soulstorm (-20%) — 567 грн
- Ghostrunner (-50%) — 317 грн
- Detroit: Become Human (-30%) — 471 грн
Трейлер NBA 2K21
Параллельно в другом магазине PS Store проходит бесплатная раздача внутриигровых бонусов для таких сетевых игр, как Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks и Warframe. Вдобавок с 20 мая в 20:00 Киеву игроки смогут получить пять жетонов удвоения опыта на 60 минут для Warzone.
Акция с раздачей контента завершится 7 июня в 10 утра по Киеву.