В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача популярного спортивного симулятора

В EGS бесплатно раздают NBA 2K21 / Epic Games

На прошлой неделе магазин Epic Games Store заинтриговал своих пользователей, сообщив, что в этом четверг они смогут положить в библиотеку некую тайную игру. Так вот, этой игрой оказался симулятор баскетбола NBA 2K21.

Благодаря улучшениям в области графики, ИИ игроков, игровых режимов и многого другого NBA 2K21 продолжает раздвигать границы возможного, в очередной раз демонстрируя, какой должна быть самая реалистичная игра про баскетбол, – из описания NBA 2K21.

На то, чтобы забрать игру, есть ровно неделя. Что получат игроки в следующий четверг? EGS задал интригу – снова некая тайная игра. Бесплатная раздача стартовала одновременно с новой "мегараспродажей", в рамках которой можно приобрести как относительно свежие релизы вроде Ghostrunner и Cyberpunk 2077, так и более старые, но проверенные временем тайтлы.

Из интересных предложений можно отметить:

Трейлер NBA 2K21

Параллельно в другом магазине PS Store проходит бесплатная раздача внутриигровых бонусов для таких сетевых игр, как Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks и Warframe. Вдобавок с 20 мая в 20:00 Киеву игроки смогут получить пять жетонов удвоения опыта на 60 минут для Warzone.

Акция с раздачей контента завершится 7 июня в 10 утра по Киеву.