В розничных магазинах Украины стартовали скидки на игры для PS4 и PS5

Скидки на игры для PS4 & PS5 / Sony

Компания Sony и её розничные партнёры запустили распродажу игр и аксессуаров для консолей семейства PlayStation. Все предложения актуальны для большинства сетевых магазинов, включая "Розетка", "Цитрус" и "Мойо".

На скидки ушли многие известные хиты, к примеру, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Вальгалла и Days Gone. Также по акции можно выгодно приобрести подписку Playstation Plus на 12 месяцев за 974 грн (вместо 1849).

Список интересного:

Cyberpunk 2077 — 1499 грн (вместо 1999)

FIFA 21 — 699 грн (вместо 2249)

Outriders — 1499 грн (вместо 1999)

Mass Effect Legendary Edition — 1999 грн (вместо 2249)

Assassin's Creed Вальгалла — 1599 грн (вместо 1999)

Watch Dogs Legion — 1299 грн (вместо 1999)

It Takes Two — 1109 грн (вместо 1399)

Demon's Souls (PS5) — 1999 грн (вместо 2299)

The Last of Us: Part II — 1099 грн (вместо 1999)

Battlefield V — 399 грн (вместо 1199)

Marvel Spider-Man: Miles Morales — 1399 грн (вместо 1699)

Ghost of Tsushima — 1399 грн (вместо 1999)

The Division 2 — 199 грн (вместо 399)

Камера PlayStation 5 HD Camera для PS5/PS 5 Digital Edition — 1739 грн (вместо 1999)

Тем временем в Steam проходят небольшие распродажи со скидками до 80%. Выгодно можно приобрести Outer Wilds, Cyberpunk 2077, The Witcher 3, Journey и не только.

Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе раздают популярный спортивный симулятор NBA 2K 2021.