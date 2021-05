Распродажа в Steam: Cyberpunk 2077, "Ведьмак 3" и многое другое

Распродажа в Steam / Valve

Эту пятницу просто не остановить! В EGS проходит бесплатная раздача NBA 2K 2021 и весенняя распродажа, Amanita Design дарит ремастер культовой Samorost... кто ещё присоединиться к этому веселью? Конечно же, Steam.

Магазин Valve развернул сразу две скидочные акции, посвящённые играм издателей Annapurna Interactive и Paradox Interactive. По акции можно приобрести и ряд проектов, не относящихся к ним. Скидки доходят до 80%

Лучшие предложения:

Crusader Kings III - одна из главных стратегия поколения. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 91 балл из 100.

Акции завершатся 24 мая в 20:00 по Киеву. Некоторые предложения будут действовать до 27 числа. Помимо скидок, в течение трёх дней можно бесплатно поиграть в Stellaris, Cities: Skylines, Surviving Mars, F1 2020 и Beyond The Wire.

Тем, кто предпочитает играть на PlayStation, стоит заглянуть в магазин PS Store, где в рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Crysis Remastered, The Last of Us Remastered, дилогию украинских шутеров Metro и не только. Кроме того, игроки могут бесплатно получить бонусы для таких сетевых игр, как Rocket League, Destruction AllStars, NBA 2K21, World of Tanks и Warframe.