Ремастер культовой Samorost стал бесплатным на всех платформах

Началась бесплатная раздача Samorost / Amanita Design

Эта пятница проходит под аттракционом невероятной щедрости. Мало того что в целом ряде цифровых магазинов начались крупные распродажи, так играми ещё можно разжиться и бесплатно. Причём речь не только о традиционной раздаче в Epic Game Store.

Студия Amanita Design внезапно обновила оригинальную Samorost и выпустила её совершенно бесплатно в Steam, App Store и Google Play. В новой версии улучшили картинку и обновили звуки. Кроме того, композитор Floex написал для игры новую музыку.

Оригинальная Samorost, напомним, – это студенческая работа Якуба Дворского, который впоследствии прославился Machinarium и сделал два продолжения своего первого творения, а также основал собственную студию, Amanita Design.

Samorost представляет собой игру в жанре квеста/головоломки. Игрок взаимодействует с миром и управляет персонажем по имени "Гном". Суть игры заключается в том, чтобы предотвратить столкновение родной планеты главного героя с астероидом. Трилогия Samorost доступна для покупки как в Steam, так и в GOG.

Трейлер Samorost

В настоящий момент Amanita Design трудится над необычным психоделическим хоррором Happy Game, релиз которого состоится в этом году для ПК и Nintendo Switch. В центре сюжета приключения маленького мальчика, который засыпает и попадает в ужасный кошмар, где ему придётся пережить три жутких истории для того, чтобы снова стать счастливым.