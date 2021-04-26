Творці Valorant презентували нову карту і нагороди бойового пропуску

Riot Games представила нову карту для Valorant / Riot Games

Розробники зі студії Riot Games презентували нову карту для свого мегапопулярного змагального шутера Valorant. Карта називається Breeze, а побачити її можна в ролику нижче.

Географічно локація являє собою острів, загублений десь в південній частині Бермудського трикутника. З геймплейних особливостей нова карта відрізняється відкритою місцевістю і перестрілками на далеких дистанціях.

Також розробники анонсували новий сезонний пропуск, в якому з'являться круті скіни для зброї, картки, графіті і дармовиси. За 1000 очок внутрішньоігрової валюти або ж 275 грн можна буде повністю його розблокувати. Для тих, хто не готовий платити, в бойовому пропуску також передбачені і безплатні предмети.

До того ж у Valorant з'явиться новий комплект виглядів "Забутий" для зброї Vandal, Operator, Spectre, Classic і ножа. Види отримали звукове та візуальне оформлення, яке буде змінюватися в міру прокачування.

Valorant акт 3 епізод 2 стартує вже цієї середи, 28 квітня. Бойовий пропуск триватиме до 21 червня.

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Що собою являє Valorant

Валорант – безкоштовний багатокористувацький шутер з елементами MOBA, випущений компанією Riot Games влітку 2020 року. Ігровий процес буде знайомий всім, хто хоча б раз грав в Counter-Strike – одна команда намагається закласти бомбу на певній точці, друга намагається перешкодити це зробити.

Основна відмінність Валоранта від КС – це унікальні персонажі-агенти, кожен з яких володіє ексклюзивними вміннями та здібностями. "Зловживати" навичками, втім, тут не вийде – у кожної навички є певна кількість зарядів, які потрібно або купувати в магазині, або отримувати за вбивства.

Девелопери вже розпланували підтримку гри на кілька років вперед – студія дуже хоче зробити з Валоранта великомасштабний кіберспортивний проєкт, який буде жити й активно розвиватися навіть через десятиліття. З урахуванням того, що у Riot є велика віддана аудиторія, і низьких системних вимог її нова гра цілком може повторити успіх згаданої Контри.

Завантажити Valorant на пк

Щоб грати в Валорант, вам необхідно створити обліковий запис Riot. Гра доступна на ПК безкоштовно, все що вам потрібно зробити, це зареєструватися на офіційному сайті гри та завантажити лаунчер.

Valorant - системні вимоги

Мінімальні:

Процесор: Intel Core 2 Duo E8400;

Відеокарта: Intel HD 3000;

Оперативна пам'ять: 4 ГБ;

Операційна система: Windows 7/8/10 64-розрядна.

Рекомендовані:

Процесор: Intel i3-4150;

Відеокарта: Geforce GT 730;

Оперативна пам'ять: 4 ГБ;

Операційна система: Windows 7/8/10 64-розрядна.

Для максимальної продуктивності:

Процесор: Intel Core i5-4460 3.2 ГГц;

Відеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti / NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 ГБ;

Оперативна пам'ять: 4 ГБ;

Операційна система: Windows 7/8/10 64-розрядна.

Геймплей Valorant