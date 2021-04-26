Авторы Valorant представили новую карту и награды боевого пропуска

Riot Games представила новую карту для Valorant / Riot Games

Разработчики из студии Riot Games представили новую карту для своего мега-популярного соревновательного шутера Valorant. Карта называется Breeze, а увидеть её можно в ролике ниже.

Географически локация представляет собой остров, затерянный где-то в южной части Бермудского треугольника. Из геймплейных особенностей новая карта отличается открытой местностью и перестрелками на дальних дистанциях.

Также разработчики представили новый сезонный пропуск, в котором появятся крутые скины для оружия, карточки, граффити и брелки. За 1000 очков внутриигровой валюты или же 275 грн можно будет полностью его разблокировать. Для тех, кто не готов платить, в боевом пропуске также предусмотрены и бесплатные предметы.

Вдобавок, в Valorant появится новый комплект обликов "Забытый" для оружия Vandal, Operator, Spectre, Classic и ножа. Облики получили звуковое и визуальное оформление, которое будет меняться по мере прокачки.

Valorant акт 3 эпизод 2 стартует уже в эту среду, 28 апреля. Боевой пропуск продлится до 21 июня.

Новая карта Valorant отправит игроков на Карибы

Что из себя представляет Valorant

Валорант – бесплатный многопользовательский шутер с элементами MOBA, выпущенный компанией Riot Games летом 2020 года. Игровой процесс будет знаком всем, кто хотя бы раз играл в Counter-Strike – одна команда пытается заложить бомбу на определенной точке, вторая пытается помешать это сделать.

Основное отличие Валоранта от КС – это уникальные персонажи-Агенты, каждый из которых обладает эксклюзивными умениями и способностями. "Злоупотреблять" навыками, впрочем, здесь не получится – у каждого навыка есть определенное количество зарядов, которые нужно или покупать в магазине, или получать за убийства.

Девелоперы уже распланировали поддержку игры на несколько лет вперед – студия очень хочет сделать из Валоранта крупномасштабный киберспортивный проект, который будет жить и активно развиваться даже спустя десятилетия. С учетом того, что у Riot есть крупная преданная аудитория, и низких системных требований ее новая игра вполне может повторить успех упомянутой Контры.

Скачать Valorant на пк

Чтобы играть в Валорант, вам необходимо создать аккаунт Riot. Игра доступна на ПК бесплатно, всего что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на официальном сайте игры и скачать лаунчер.

Valorant системные требования

Минимальные:

Процессор: Intel Core 2 Duo E8400;

Видеокарта: Intel HD 3000;

Оперативная память: 4 ГБ;

Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.

Рекомендуемые:

Процессор: Intel i3-4150;

Видеокарта: Geforce GT 730;

Оперативная память: 4 ГБ;

Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.

Для максимальной производительности:

Процессор: Intel Core i5-4460 3.2 ГГц;

Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti / NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 ГБ;

Оперативная память: 4 ГБ;

Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.

Геймплей Valorant