Авторы Valorant представили новую карту и награды боевого пропуска

Тропическая карта Breeze появится в игре 28 апреля вместе со стартом нового акта.
Разработчики из студии Riot Games представили новую карту для своего мега-популярного соревновательного шутера Valorant. Карта называется Breeze, а увидеть её можно в ролике ниже.
Географически локация представляет собой остров, затерянный где-то в южной части Бермудского треугольника. Из геймплейных особенностей новая карта отличается открытой местностью и перестрелками на дальних дистанциях.
Также разработчики представили новый сезонный пропуск, в котором появятся крутые скины для оружия, карточки, граффити и брелки. За 1000 очков внутриигровой валюты или же 275 грн можно будет полностью его разблокировать. Для тех, кто не готов платить, в боевом пропуске также предусмотрены и бесплатные предметы.
Вдобавок, в Valorant появится новый комплект обликов "Забытый" для оружия Vandal, Operator, Spectre, Classic и ножа. Облики получили звуковое и визуальное оформление, которое будет меняться по мере прокачки.
Valorant акт 3 эпизод 2 стартует уже в эту среду, 28 апреля. Боевой пропуск продлится до 21 июня.
Новая карта Valorant отправит игроков на Карибы
Что из себя представляет Valorant
Валорант – бесплатный многопользовательский шутер с элементами MOBA, выпущенный компанией Riot Games летом 2020 года. Игровой процесс будет знаком всем, кто хотя бы раз играл в Counter-Strike – одна команда пытается заложить бомбу на определенной точке, вторая пытается помешать это сделать.
Основное отличие Валоранта от КС – это уникальные персонажи-Агенты, каждый из которых обладает эксклюзивными умениями и способностями. "Злоупотреблять" навыками, впрочем, здесь не получится – у каждого навыка есть определенное количество зарядов, которые нужно или покупать в магазине, или получать за убийства.
Девелоперы уже распланировали поддержку игры на несколько лет вперед – студия очень хочет сделать из Валоранта крупномасштабный киберспортивный проект, который будет жить и активно развиваться даже спустя десятилетия. С учетом того, что у Riot есть крупная преданная аудитория, и низких системных требований ее новая игра вполне может повторить успех упомянутой Контры.
Скачать Valorant на пк
Чтобы играть в Валорант, вам необходимо создать аккаунт Riot. Игра доступна на ПК бесплатно, всего что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на официальном сайте игры и скачать лаунчер.
Valorant системные требования
Минимальные:
- Процессор: Intel Core 2 Duo E8400;
- Видеокарта: Intel HD 3000;
- Оперативная память: 4 ГБ;
- Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.
Рекомендуемые:
- Процессор: Intel i3-4150;
- Видеокарта: Geforce GT 730;
- Оперативная память: 4 ГБ;
- Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.
Для максимальной производительности:
- Процессор: Intel Core i5-4460 3.2 ГГц;
- Видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti / NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4 ГБ;
- Оперативная память: 4 ГБ;
- Операционная система: Windows 7/8/10 64-разрядная.