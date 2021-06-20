Безплатний ексклюзив YouTube на Android став доступний за гроші на iPhone і iPad

YouTube запустив "картинку в картинці" для iPhone і iPad / Google

Відеосервіс YouTube випустили одне з найочікуваніших оновлень свого додатка для користувачів iPhone і iPad – з функцією "картинка в картинці". У цьому режимі вікно плеєра зменшується і зображається поверх інших запущених додатків.

Сьогодні нововведення доступне тільки для користувачів США: як з преміум-аккаунтом, так і без нього, але з рекламою. Це ж стосується і мобільної версії YouTube через браузер. Що показово, на Android-смартфонах ця можливість є вже кілька років.

Пізніше компанія розгорне оновлення для інших країн, але в більшості з них, включаючи Україну, функція буде працювати тільки з підпискою. Зараз єдиний спосіб дивитися відео з YouTube в маленькому віконці на iOS – через браузер. І підписку. Тоді ролик можна згорнути і займатися іншими справами.

З 1 червня YouTube почав розміщувати рекламні блоки у всіх відео, опублікованих на платформі. На майданчику тепер працюють нові правила монетизації контенту. Вони мають на увазі використання реклами в будь-якому відеоролику, зокрема на рекламні паузи буде перериватися і контент авторів, які не активували монетизацію.

Відеохостинг також тепер стягує податок з усіх авторів контенту, що живуть за межами США, на прибуток, отриманий від переглядів в Штатах. Причому мова йде не тільки про рекламні перегляди, а й доходи з YouTube Premium, Super-чату, Super-стікерів і членства на каналах.