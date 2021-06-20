Бесплатный эксклюзив YouTube на Android стал доступен за деньги на iPhone и iPad

YouTube запустил "картинку в картинке" для iPhone и iPad / Google

Видеосервис YouTube выпустили одно из самых долгожданных обновлений своего приложения для пользователей iPhone и iPad – с функцией "картинка в картинке". В этом режиме окно плеера уменьшается и отображается поверх других запущенных приложений.

Сегодня нововведение доступно только для пользователей США: как с премиум-аккаунтом, так и без него, но с рекламой. Это же касается и мобильной версии YouTube через браузер. Что интересно, на Android-смартфонах эта возможность есть уже несколько лет.

Позднее компания развернет обновление для других стран, но в большинстве из них, включая Украину, функция будет работать только с подпиской. Сейчас единственный способ смотреть видео из YouTube в маленьком окошке на iOS – через браузер. И подписку. Тогда ролик можно свернуть и заниматься другими делами.

С 1 июня YouTube начал размещать рекламные блоки во всех видео, опубликованных на платформе. На площадке теперь работают новые правила монетизации контента. Они подразумевают использование рекламы в любом видеоролике, в том числе на рекламные паузы будет прерываться и контент авторов, которые не активировали монетизацию.

Видеохостинг также теперь взимает налог со всех авторов контента, живущих за пределами США, на прибыль, полученную от просмотров в Штатах. Причём речь идёт не только о рекламных просмотрах, но и доходах с YouTube Premium, Super-чата, Super-стикеров и членства на каналах.