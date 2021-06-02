В мобильном приложении YouTube появились новые полезные функции

В мобильном приложении YouTube появились новые функции / Google

Компания Google выпустила обновлённые версии мобильного приложения YouTube для платформ Android и iOS. Обновление принесло две последние актуальные функции, которые перекочевали из браузерной версии.

Первая функция позволяет зацикливать видео: в меню настроек воспроизведения появилась соответствующая кнопка Loop video ("Зациклить видео"). Она позволяет не нажимать на кнопку "Повторить" по окончании просмотра.

Напомним, в веб-версии YouTube функция зацикливания воспроизведения есть уже давно: она доступна в меню по правому клику на видеоролик. Видеохостинг хранит массу музыкального контента, и добавление такой очевидной функции позволит ему конкурировать с профильными аудио-стриминговыми сервисами.

Вторая функция предполагает создание клипов продолжительностью до 60 секунд из существующих роликов и делиться полученным контентом. Соответствующая экранная кнопка с изображением ножниц находится рядом с кнопкой "дизлайка" сразу под роликом.

Обновление станет постепенно доступно всем пользователям устройств на базе Android. Для iOS новая функция ожидается в ближайшем времени.

В одной из предыдущих заметок мы собрали подборку полезных YouTube-каналов, которые помогут перейти в интенсивный режим подготовки к ВНО-2021 либо же просто освежить уже освежённое.