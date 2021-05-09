УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Техно

Bethesda шукає співробітників для роботи над неанонсованою грою

9 травня 2021, 19:34

Схоже, розробка Fallout 5 увійшла в активну фазу.

Fallout
Bethesda, можливо, почала розробку Fallout 5 / Microsoft

Розробник Bethesda Game Studios, що є частиною ZeniMax Media, має штаб-квартиру в Мериленді, а також три підстудії. Відомо, що в цей час вони розробляють Starfield і The Elder Scrolls VI.

В опублікованій вакансії на посаду інженера по серверах говориться про те, що компанія-розробник працює над третьою грою, яка поки не анонсована:

"Bethesda Game Studios шукає кваліфікованого інженера з серверів, який допоможе створити і поліпшити системи для неанонсованої гри. Приєднуйтесь до нашої досвідченої команди розробників, які мають багатий досвід створення ігор класу ААА. Це приголомшлива можливість попрацювати з одними з найкращих людей в ігровій індустрії".

Нагадаємо, що раніше Bethesda вже говорила про те, що влітку відбудеться презентація майбутніх ігор видавця, проте подробиць компанія не повідомила. Ймовірність того, що окрім усього іншого, гравцям покажуть нову частину франшизи Fallout або навіть новий IP досить висока.

Fallout – серія комп'ютерних ігор в жанрі RPG, що розповідає про постапокаліптичний світ після ядерної війни в стилі ретрофутуризму США середини минулого століття. Перша гра вийшла в 1997 році. серія ігор налічує чотири номерні частини і п'ять спін-оффів і відгалужень. Остання гра – Fallout 76 – вийшла у 2018 році.

Трейлер Fallout 76

Нагадаємо, що місяцем раніше десятки хітів компанії Bethesda поповнили бібліотеку Xbox Game Pass – від класичних Doom до сучасних Wolfenstein, Dishonored, Prey і першої The Evil Within.

Xbox Game Pass – це свого роду ігровий аналог Netflix з купою можливостей для геймерів: він працює за щомісячною підпискою і надає доступ до великої бібліотеки найрізноманітніших ігор. За 15 доларів на місяць користувач отримує доступ до сотень ігор Xbox, серед яких кожен третій – проєкти ААА-рівня.

Bethesda
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Лікар розповіла, чим небезпечна вівсянка для організмуЛікар розповіла, чим небезпечна вівсянка для організму Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на УкраїнуЕксперт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну Як визначити розмір пеніса чоловіка по його обличчюЯк визначити розмір пеніса чоловіка по його обличчю Київ виходить з орбіти інтересів США: ЗМІ дізналися деталі візиту БлінкенаКиїв виходить з орбіти інтересів США: ЗМІ дізналися деталі візиту Блінкена Леся Нікітюк відреагувала на секс-скандал з Костянтином МеладзеЛеся Нікітюк відреагувала на секс-скандал з Костянтином Меладзе

Останні новини

15:05
Пам'ятаєте Clubhouse? Соцмережа нарешті запустила додаток для Android
14:57
Російського гонщика на Формулі-1 обігнали і принизили непристойним жестом Відео
14:43
У Слузі народу назвали три умови для отримання нового траншу МВФ Відео
14:38
Найпопулярніший суп Том ям: смачний рецепт в домашніх умовах Відео
14:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на два дні: виклик молодика і згасання почуттів Відео
Реклама
14:28
Apple готує портативну ігрову консоль на зразок Nintendo Switch – ЗМІ
14:22
В Україні зникла червона зона карантину: Ляшко звернувся до українців Відео
14:15
У Бразилії копи пов'язали ексбойовика "ДНР" Лусваргі зі зброєю і наркотиками Відео
14:02
Непрощенні помилки макіяжу, які старять жінок Відео
13:57
У США звинуватили Путіна в репресіях за методом Китаю Відео
13:40
DOOM, Fallout, TES і не тільки: в Steam стартував розпродаж ігор Bethesda
13:26
Євробачення-2021: після репетиції Go-A потрапили в топ-10 претендентів на перемогу Відео
13:17
Уперше за 13 років американський фрегат берегової охорони зайшов до Одеси Відео
13:00
У Sony визнають, що дефіцит консолей PS5 збережеться і у 2022 Відео
12:59
У РФ нахабно відповіли на вимогу Чехії про компенсацію за вибухи на складах Відео
12:45
Нідерланди подали позов проти Росії через збитий над Донбасом Боїнг МН17 Відео
12:40
У моді незрівнянні жіночі сорочки: з чим носити сміливу пропозицію весни Фото Відео
12:23
Оновлено рейтинг найпотужніших та найвигідніших Android-флагманів
12:19
Байден обговорить Україну з лідерами країн східного флангу НАТО Відео
12:08
У Львові випала з вікна і розбилася на смерть дворічна дитина Відео
Реклама
11:53
Колишній головлікар медзакладу, де лежав Навальний, знайшовся живим Відео
11:48
Україну атакує холодний циклон: коли та де чекати злив з грозами Відео
11:41
В Індії вилікувалися від COVID-19 атакує небезпечний "чорний" грибок Відео
11:35
Глава МЗС Німеччини дав знак Росії, що ЄС готовий відновити діалог Відео
11:16
Смачний весняний салат: 5 простих рецептів Відео
11:03
У Євросоюзі поставили "діагноз" відносинам з РФ, що погіршуються Відео
10:50
Названо шість диких, але здійсненних поз для сексу, про які ви раніше не чули Відео
10:44
"Україну дістають, як щура": експерт пояснив провал з візитом Блінкена Відео
10:37
У літаку з Києва до Домінікани українці відгризли ніготь і подряпали обличчя
10:18
Путін все більше схожий на загнаного щура Погляд
09:38
Країни ЄС поки не готові прийняти Україну до своїх лав - посол Відео
09:33
Трагедія в Дніпрі: чоловік, який впав на жінку з 8-го поверху покалічив її та загинув
09:33
Лікар розповів, як можна уникнути старіння тіла в молодому віці Відео
08:58
Українців порадували різким потеплінням з температурою до +27 градусів Відео
08:54
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
08:49
Коли в Україні зникнуть кулачні бої на 9 травня Погляд
08:37
Хакерів РФ звинуватили в кібератаці на трубопровід США Colonial Pipeline Відео
08:20
Постійна втома: шість ознак того, що це пов'язано з їжею Відео
08:17
Коронавірус в Україні пішов на спад: за добу виявлено менш як 3 тисячі хворих Відео
07:59
Стало відомо, куди везло російську зброю перехоплене США судно Відео
Реклама
07:42
Експерт розкрив сценарій удару США по РФ у разі нової атаки на Україну Відео
07:23
У США через хакерську атаку оголосили надзвичайний стан Відео
07:15
Сидіти в позі "нога на ногу": в чому небезпека такого положення Відео
06:58
Чому Байден навряд чи приїде в Україну Погляд
06:30
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 6 балів Відео
05:59
Ілларіонов пояснив, чим загрожує Україні угода Байдена і Путіна Відео
05:27
Руйнівні санкції: експерт назвав гігантську суму втрат режиму Путіна Відео
05:04
Колишній радник Путіна виступив зі звинуваченням на адресу Байдена через Україну Відео
04:22
У Білорусі зробили попередження опозиції у разі відходу Лукашенка Відео
02:16
Експерт розкрив сценарій нового військового нападу Росії на Україну Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти