Bethesda шукає співробітників для роботи над неанонсованою грою

Bethesda, можливо, почала розробку Fallout 5 / Microsoft

Розробник Bethesda Game Studios, що є частиною ZeniMax Media, має штаб-квартиру в Мериленді, а також три підстудії. Відомо, що в цей час вони розробляють Starfield і The Elder Scrolls VI.

В опублікованій вакансії на посаду інженера по серверах говориться про те, що компанія-розробник працює над третьою грою, яка поки не анонсована:

"Bethesda Game Studios шукає кваліфікованого інженера з серверів, який допоможе створити і поліпшити системи для неанонсованої гри. Приєднуйтесь до нашої досвідченої команди розробників, які мають багатий досвід створення ігор класу ААА. Це приголомшлива можливість попрацювати з одними з найкращих людей в ігровій індустрії".

Нагадаємо, що раніше Bethesda вже говорила про те, що влітку відбудеться презентація майбутніх ігор видавця, проте подробиць компанія не повідомила. Ймовірність того, що окрім усього іншого, гравцям покажуть нову частину франшизи Fallout або навіть новий IP досить висока.

Fallout – серія комп'ютерних ігор в жанрі RPG, що розповідає про постапокаліптичний світ після ядерної війни в стилі ретрофутуризму США середини минулого століття. Перша гра вийшла в 1997 році. серія ігор налічує чотири номерні частини і п'ять спін-оффів і відгалужень. Остання гра – Fallout 76 – вийшла у 2018 році.

Трейлер Fallout 76

Нагадаємо, що місяцем раніше десятки хітів компанії Bethesda поповнили бібліотеку Xbox Game Pass – від класичних Doom до сучасних Wolfenstein, Dishonored, Prey і першої The Evil Within.

Xbox Game Pass – це свого роду ігровий аналог Netflix з купою можливостей для геймерів: він працює за щомісячною підпискою і надає доступ до великої бібліотеки найрізноманітніших ігор. За 15 доларів на місяць користувач отримує доступ до сотень ігор Xbox, серед яких кожен третій – проєкти ААА-рівня.