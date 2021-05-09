Bethesda ищет сотрудников для работы над неанонсированной игрой

Bethesda, возможно, начала разработку Fallout 5 / Microsoft

Разработчик Bethesda Game Studios, являющийся частью ZeniMax Media, имеет штаб-квартиру в Мэриленде, а также три подстудии. Известно, что в настоящее время они разрабатывают Starfield и The Elder Scrolls VI.

В опубликованной вакансии на должность инженера по серверам говорится о том, что компания-разработчик работает над третьей игрой, которая пока не анонсирована:

"Bethesda Game Studios ищет квалифицированного инженера по серверам, который поможет создать и улучшить системы для неанонсированной игры. Присоединяйтесь к нашей опытной команде разработчиков, которые имеют богатый опыт создания игр класса ААА. Это потрясающая возможность поработать с одними из лучших людей в игровой индустрии".

Напомним, что ранее Bethesda уже говорила о том, что летом состоится презентация будущих игр издателя, однако подробностей компания не сообщила. Вероятность того, что помимо прочего игрокам покажут новую часть франшизы Fallout или даже новый IP довольно высока.

Fallout – серия компьютерных игр в жанре RPG, рассказывающая о постапокалиптическом мире после ядерной войны в стиле ретрофутуризма США середины прошлого века. Первая игра вышла в 1997 году. Серия игр насчитывает четыре номерные части и пять спин-оффов и ответвлений. Последняя игра – Fallout 76 – вышла в 2018 году.

Трейлер Fallout 76

Напомним, что месяцем ранее десятки хитов компании Bethesda пополнили библиотеку Xbox Game Pass – от классических Doom до современных Wolfenstein, Dishonored, Prey и первой The Evil Within.

Xbox Game Pass – это своего рода игровой аналог Netflix с кучей возможностей для геймеров: он работает по ежемесячной подписке и предоставляет доступ к обширной библиотеке самых разнообразных игр. За 15 долларов в месяц пользователь получает доступ к сотням игр Xbox, среди которых каждый третий – проекты ААА-уровня.