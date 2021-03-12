В Bethesda рассказали, как продвигается разработка TES 6 и Starfield

Bethesda рассказала о разработке Starfield и The Elder Scrolls 6 / Xbox

Вслед за новостью о том, что Bethesda официально стала частью Microsoft, управляющий директор "Бесезды" Эшли Ченг поделилась подробностями о двух, пожалуй, самых ожидаемых играх компании: Starfield и The Elder Scrolls VI.

Во время брифинга Bethesda-Microsoft Ченг рассказала, что команда, работающая над Starfield, состоит из опытных специалистов, которые годами работали вместе над другими ролевыми играми с открытым миром во франшизах Elder Scrolls и Fallout.

Что касается шестой части культовой серии игр The Elder Scrolls, то по уверению представителей компании, работа с Microsoft идет игре исключительно на пользу. Какую бы безумную идею не предложили ввести в RPG разработчики, издатель всегда готов поддержать ее и даёт кудесникам из Bethesda полную творческую свободу.

Пока мы работаем над новым поколением игр, я не могу придумать лучшего места, чем здесь, в Xbox. Microsoft всегда была отличным партнером для Bethesda Game Studios, начиная со времен The Elder Scrolls III: Morrowind, выпущенной как эксклюзив для первого Xbox – Эшли Ченг управляющий директор Bethesda.

Что же касается дат выхода Starfield и The Elder Scrolls VI, то они по-прежнему держаться в тайне. По информации инсайдеров, выход последней предвидится лишь во второй половине этого десятилетия – а стало быть раньше 2026 года игру ждать не стоит. С Starfield дела обстоят куда оптимистичней – Bethesda бросила все силы на разработку своего нового IP, которая, как ожидается, выйдет в ближайшие несколько лет.

О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно. Это первая новая интеллектуальная собственность компании за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики. Предположительно, это будет последний проект Bethesda, который заглянет на консоли семейства PlayStation.

Трейлер Starfield

А меж тем в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача знаменитого эксклюзива PlayStation 4 Ratchet & Clank. Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store до утра 1 апреля, после чего должна последовать неизвестная игра.

Также не забывайте заглянуть в Epic Games Store, где на этой неделе раздают хорошо принятый научно-фантастический симулятор Surviving Mars.