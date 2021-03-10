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Bethesda официально стала частью Microsoft – кратко о главном

10 марта 2021, 12:19

После серии поздравлений в своём обращении Microsoft подчеркнула, что некоторые готовящиеся игры Bethesda будут эксклюзивами экосистемы Xbox и ПК.

Bethesda
Bethesda – теперь часть Microsoft / Fallout 4

Исполнительный вице-президент игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер официально объявил о закрытии сделки по приобретению ZeniMax Media, родительской компании Bethesda Softworks.

Все формальности соблюдены и компания может начать работу по созданию новых тайтлов. Отмечается, что Bethesda сохранит творческую свободу, а возможности Microsoft помогут сделать её игры масштабнее и привлечь новую аудиторию.

На что делают фокус в пресс-релизе объединения:

  • Все новые тайтлы Bethesda с первого дня будут в Game Pass;
  • Некоторые новые игры будут эксклюзивами Xbox и ПК;
  • Библиотека Game Pass расширится на этой неделе;
  • Bethesda не планирует пока менять внутреннюю стратегию.

Фил Спенсер также отметил, что консоли семейства Xbox, ПК и подписка Game Pass – наилучший вариант для знакомства с проектами Bethesda, в том числе с будущими, которые будут доступны эксклюзивно на Xbox и ПК. К тому же позже на этой неделе состоится специальное мероприятие, где обе компании уже более подробно расскажут, что этот союз будет значить для геймеров. Предположительно, оно пройдёт в этот четверг.

Конференции Xbox и Bethesda пройдут отдельно друг от друга, но Microsoft, возможно, будет продвигать оба шоу под знаменем Xbox. О том, раскроют ли подробности о потенциальной эксклюзивности игр ZeniMax для Xbox, пока неизвестно.

Напомним, что в настоящий же момент Bethesda активно работает над научно-фантастической ролевой игрой Starfield, которая, как ожидается, выйдет до TES 6. О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно. Это первая новая интеллектуальная собственность компании за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики. Известно, что она создаётся для систем следующего поколения и будет одновременно похожа и не похожа на привычные всем RPG от Bethesda.

Microsoft Bethesda Xbox One Xbox Series X Fallout The Elder Scrolls Dishonored Xbox Game Pass
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