Bethesda официально стала частью Microsoft – кратко о главном

Bethesda – теперь часть Microsoft / Fallout 4

Исполнительный вице-президент игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер официально объявил о закрытии сделки по приобретению ZeniMax Media, родительской компании Bethesda Softworks.

Все формальности соблюдены и компания может начать работу по созданию новых тайтлов. Отмечается, что Bethesda сохранит творческую свободу, а возможности Microsoft помогут сделать её игры масштабнее и привлечь новую аудиторию.

На что делают фокус в пресс-релизе объединения:

Все новые тайтлы Bethesda с первого дня будут в Game Pass;

Некоторые новые игры будут эксклюзивами Xbox и ПК;

Библиотека Game Pass расширится на этой неделе;

Bethesda не планирует пока менять внутреннюю стратегию.

Фил Спенсер также отметил, что консоли семейства Xbox, ПК и подписка Game Pass – наилучший вариант для знакомства с проектами Bethesda, в том числе с будущими, которые будут доступны эксклюзивно на Xbox и ПК. К тому же позже на этой неделе состоится специальное мероприятие, где обе компании уже более подробно расскажут, что этот союз будет значить для геймеров. Предположительно, оно пройдёт в этот четверг.

Конференции Xbox и Bethesda пройдут отдельно друг от друга, но Microsoft, возможно, будет продвигать оба шоу под знаменем Xbox. О том, раскроют ли подробности о потенциальной эксклюзивности игр ZeniMax для Xbox, пока неизвестно.

Напомним, что в настоящий же момент Bethesda активно работает над научно-фантастической ролевой игрой Starfield, которая, как ожидается, выйдет до TES 6. О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно. Это первая новая интеллектуальная собственность компании за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики. Известно, что она создаётся для систем следующего поколения и будет одновременно похожа и не похожа на привычные всем RPG от Bethesda.