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Bethesda запрошує всіх охочих безплатно пограти в Fallout 76

11 червня 2021, 19:05

Безплатно випробувати Fallout 76 на будь-якій платформі можна буде до 16 червня.

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Кадр з Fallout 76 / Bethesda

Майбутня презентація Xbox і Bethesda обіцяє не тільки гучні анонси і покази, але і приємні акції в іграх цих компаній. Наприклад, мережева RPG Fallout 76 вже стала тимчасово безплатною на будь-якій платформі аж до 16 червня.

Під час акції користувачі також отримають доступ до преміальної підписки Fallout 1st, бонусних предметів і періоду подвоєного досвіду, при цьому весь ваш прогрес, досягнутий під час тижня безплатної гри, буде збережений.

Щоправда, розробники мультиплеєрного екшену розбавили цю звістку повідомленням про швидке закриття режиму "королівської битви" через її непопулярність. Коли "королівську битву" приберуть з гри, всі ті, хто проводив у ній час, отримають певні нагороди і досягнення. Також розробники відзначили, що продовжать працювати над новими формами PvP-битв.

Нагадаємо, що Fallout 76 вийшла в листопаді 2018 року. Попри те, що онлайн-екшен був негативно сприйнятий аудиторією і критиками, розробники продовжили підтримувати його і домоглися визнання фанатів. Так, наприклад, 15 червня в грі почнеться нова подія "Насувається буря".

Керівництво по Fallout 76 для початківців

Про подальші плани відносно проєктів Bethesda і Microsoft розкажуть 13 червня о 20:00 за Києвом в рамках виставки Е3, їх шоу займе близько 90 хвилин.

Fallout 76
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