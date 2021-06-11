Bethesda приглашает всех желающих бесплатно поиграть в Fallout 76

Кадр из Fallout 76 / Bethesda

Грядущая презентация Xbox и Bethesda сулит не только громкие анонсы и показы, но и приятные акции в играх этих компаний. К примеру, сетевая RPG Fallout 76 уже стала временно бесплатной на любой платформе вплоть до 16 июня.

Во время акции пользователи также получат доступ к премиальной подписке Fallout 1st, бонусным предметам и периоду удвоенного опыта, при этом весь ваш прогресс, достигнутый во время недели бесплатной игры, будет сохранен.

Правда, разработчики мультиплеерного экшена разбавили эту весть сообщением о скором закрытии режима "королевской битвы" из-за непопулярности. Когда "королевскую битву" уберут из игры, все те, кто проводил в ней время, получат определённые награды и достижения. Также разработчики отметили, что продолжат трудиться над новыми формами PvP-сражений.

Напомним, что Fallout 76 вышла в ноябре 2018 года. Несмотря на то, что онлайн-экшен был негативно воспринят аудиторией и критиками, разработчики продолжили поддерживать его и добились признания фанатов. Так, например, 15 июня в игре начнётся новое событие "Надвигающаяся буря".

Руководство по Fallout 76 для начинающих игроков

О дальнейших планах на проект Bethesda и Microsoft расскажут 13 июня в 20:00 по Киеву в рамках выставки Е3, их шоу займёт около 90 минут.