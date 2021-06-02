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Источник рассказал, чего ожидать от презентации Microsoft на E3 2021

2 июня 2021, 16:05

Портал Windows Central поделился новым материалом, посвящённым проектам, которые покажут на презентации Xbox в рамках грядущей выставки Е3 2021.

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
S.T.A.L.K.E.R. 2 покажут уже в июне / SGC

Летом в игровой индустрии начинается период крупных выставок с долгожданными премьерами. Студии держат большую часть своих планов в секрете, однако некоторая информация всё же просачивается в Интернет (или в руки журналистов) раньше положенного времени.

Портал Windows Central, который известен публикацией информации о планах игрового подразделения Microsoft, собрал все известные данные о грядущей презентации Xbox и Bethesda на E3 2021 – среди возможных гостей ивента есть и неочевидные экземпляры.

Итак, главным событием презентации станет Starfield – первой новой интеллектуальной собственности Bethesda за последние 25 лет и её дебют в жанре космической научной фантастики. Ранее о демонстрации космической RPG на Е3 2021 писали многие инсайдеры, в том числе Джейсон Шрайер.

Зрители также могут ждать премьеру Wolfenstein III. Студия Machine Games занята игрой об Индиане Джонсе вместе с Disney, однако это не означает, что продолжение легендарной серии шутеров не может быть в разработке. Тем временем, по слухам, студия Arkane Austin, известная по Prey и серии Dishonored, готовит новый тайтл про вампиров с кодовым названием Omen – его анонса также ожидают на грядущей презентации.

На презентацию Xbox и Bethesda может заглянуть и студия Obsidian с материалами по Avowed – своему новому проекту в жанре фэнтези от первого лица, где есть место как старому доброму холодному оружию, так и магическим способностям. Анонс игры, напомним, состоялся 23 июля на конференции Xbox Games Showcase.

Кроме того, источники Windows Central сообщили, что на мероприятии стоит ожидать показов Psychonauts 2, Forza Horizon 5, S.T.A.L.K.E.R. 2, Age of Empires IV, крупной коллаборации в рамках Sea of Thieves, и, возможно, нового тизера Hellblade 2.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Из проектов Xbox Game Studios основной упор будет сделан на Halo Infinite – пожалуй, самом главном игровом эксклюзиве экосистемы Xbox. Изначально издатель планировал выпустить игру в конце 2020 года вместе с запуском новых игровых консолей, но релиз нового проекта перенесли на 2021-й год, чтобы у команды разработчиков было время "завершить критически важную работу, необходимую для создания самой амбициозной игры Halo за всю историю".

Проверить данные Windows Central можно будет уже 13 июня в 20:00 по киевскому времени – именно в это время стартует презентация Xbox и Bethesda.

Напомним, что вся выставка E3 2021 пройдёт полностью в цифровом формате 12-15 июня. Первыми на виртуальную сцену выйдут представители Ubisoft – по словам компании, на нем будут представлены новинки от команд разработчиков со всего мира.

Microsoft S.T.A.L.K.E.R. 2 Xbox Series X E3 2021
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