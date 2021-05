Новые секретные игры, которые выйдут в 2021 году

The Last of Us / кадр из трейлера

Редактор игропортала Gamereactor Эирик Фуру поделился инсайдами касательно нескольких многообещающих грядущих тайтлов, премьера которых запланирована на этот год.

Стоит отметить, что в прошлом году Эирик опубликовал аналогичный материал, в котором точно был предсказан анонс Returnal, Gotham Knights, Fable 4, Demon's Souls, Hogwarts Legacy и других проектов. Единственная промашка в списке – Silent Hill, но с ним, кажется, ошиблись все.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 – один из нескольких проектов по SW в разработке EA. Оригинал был тепло принят как прессой, так и игроками, и в этом нет ничего удивительного – проект студии Respawn стал первым за многие годы качественным сюжетно ориентированным тайтлом EA, а среди игр компании под маркой "Звездных войн" и вовсе первым, не считая одиночной добавки в мультиплеерном Star Wars: Battlefront II.

Новый Borderlands – не номерная часть, а скорее всего спин-офф. "Кто-то может подумать, что выпускать ее слишком рано, учитывая, что Director's Cut третьей части вышла меньше месяца назад. Но не волнуйтесь. Эта игра будет отличаться от прошлых частей, и я жду не дождусь вашей реакции на неё", - говорит автор.

Alan Wake 2 – ожидаемый сиквел вполне может использовать наработки с последнего дополнения Control. Игру спонсируют Epic Games. Оригинальная Alan Wake – психологический триллер о писателе, чьи самые жуткие кошмары неожиданно становятся реальностью. Алану предстоит пройти через череду кошмаров, которые будто бы сошли со страниц его книги, дабы разыскать пропавшую жену и избавиться от кошмаров, обитающих в нем.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – ремейк культовой игры активно разрабатывается студией Aspyr Media, которая ранее уже занималась играми по "Звёздным войнам". Студия разработала порт двух частей KOTOR на мобилки, а ещё перенесла Star Wars: Republic Commando на PS4 и Switch.

The Last of Us Remake – то же самое, что и The Last of Us Part II с технической точки зрения, только с улучшениями для PS5. Предположительно, данный проект поможет большинству сотрудников Naughty Dog освоиться с железом PS5, пока руководство студии обдумывает следующую крупную игру.

Ранее мы собрали большую заметку, в которой рассказали о главных игровых новинках мая. Уже в эту пятницу, 7 мая, выйдет самый ожидаемый проект сезона, если не года вообще: Resident Evil Village.

Спустя неделю ожидается премьера главного ремастера года – Mass Effect: Legendary Edition, а еще через пару дней состоится релиз масштабного дополнения для космосима Elite Dangerous: