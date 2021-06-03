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Организаторы E3 2021 показали полное расписание конференций выставки

3 июня 2021, 18:43

Как оказалось, их аж 11. Отдельные мероприятия будут у Capcom, Take-Two, Square Enix, Bandai Namco, Gearbox, Ubisoft, а также Microsoft и Bethesda.

Horizon: Forbidden West
Организаторы E3 опубликовали расписание трансляций / ESA

Летом в игровой индустрии начинается период крупных выставок с долгожданными премьерами. Организация ESA опубликовала подробную программу грядущей E3 2021 (12-15 июня) со списком участников по дням.

Как оказалось, конференций в рамках виртуальной выставки будет больше, чем ожидалось. Конкретное время там указано только для начала пре-шоу трансляции на каждый день, но когда стартуют отдельные презентации, не уточняется.

Расписание E3 2021

12 июня – пре-шоу с 20:00 по Киеву

  • Ubisoft (начало в 22:00);
  • Gearbox Entertainment.

13 июня – пре-шоу с 18:45 по Киеву

  • Microsoft – Xbox и Bethesda (начало в 20:00);
  • Square Enix;
  • PC Gaming Show;
  • Future Games Show;
  • Warner Bros. Games (с участием разработчиков Back 4 Blood).

14 июня – пре-шоу с 18:00 по Киеву

  • Take-Two Interactive;
  • Capcom;
  • Razer;
  • презентации независимых разработчиков и издателей, включая Mythical Games и Freedom Games;
  • Verizon и Intellivision.

15 июня – пре-шоу с 18:00 по Киеву

  • Nintendo (начало в 19:00);
  • Bandai Namco;
  • церемония вручения наград E3 2021 Awards.

Ожидаемые игры Е3 2021 и анонсы

Следить за трансляциями можно будет в соцсетях и на каналах E3 – в Твиттере и Фейсбуке, а также на Twitch и YouTube. Ранее портал Windows Central поделился большим материалом, посвящённым проектам, которые покажут на презентации Xbox в рамках грядущей выставки Е3 2021.

Стоит отметить, что параллельно этому своё мероприятие будет проводить Джефф Кили – к примеру, 10 июня в 21:00 по Киеву пройдёт 2-часовое шоу с анонсами, спустя сутки свои проекты покажет Deep Silver (владельцы 4A Games, создателей Metro), а спустя ещё 24 часа – Devolver Digital.

А уже сегодня, в 20:00 по Киеву, состоится крупная презентация видеоигр по вселенной Warhammer. В рамках стрима будут как анонсы, так и показы уже известных тайтлов.

E3 2021
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