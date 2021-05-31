Датирована крупная презентация видеоигр по Warhammer: что на ней покажут

Кадр из Total War: Warhammer III / SEGA

Games Workshop объявила о проведении Warhammer Skulls – специального видеоигрового мероприятия, на котором различные разработчики представят грядущие проекты по известной вселенной.

Из интересного: точно завезут Warhammer 40 000: Battlesector, Warhammer 40 000: Darktide и расскажут новые подробности Total War: Warhammer III, но ожидаются и сюрпризы.

Отмечается, что это далеко не полный список, ведь в ходе трансляции представят новые проекты по вселенной Warhammer для ПК, консолей и смартфонов, будь то фэнтези или научная фантастика, а само мероприятие затронет магазины, причем далеко не только Steam. Так что можно рассчитывать на скидки, бесплатные игры и контент и свежие предзаказы.

Warhammer Skulls начнётся 3 июня в 20:00 по Киеву. За анонсами можно будет следить на официальном канале на Twitch. Сам фестиваль продлится до 10-го числа.

Фантастическая вселенная Warhammer 40K является, пожалуй, одной из самых больших, подробных и сложных вселенных, придуманных человеком. Изначально задуманная как одноименная настольная игра, сейчас сеттинг Warhammer насчитывает сотни книг и десятки компьютерных игр.