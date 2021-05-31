УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Датирована крупная презентация видеоигр по Warhammer: что на ней покажут

31 мая 2021, 18:46

В рамках стрима будут как анонсы, так и показы уже известных тайтлов.

Кадр из Total War: Warhammer III / SEGA

Games Workshop объявила о проведении Warhammer Skulls – специального видеоигрового мероприятия, на котором различные разработчики представят грядущие проекты по известной вселенной.

Из интересного: точно завезут Warhammer 40 000: Battlesector, Warhammer 40 000: Darktide и расскажут новые подробности Total War: Warhammer III, но ожидаются и сюрпризы.

Отмечается, что это далеко не полный список, ведь в ходе трансляции представят новые проекты по вселенной Warhammer для ПК, консолей и смартфонов, будь то фэнтези или научная фантастика, а само мероприятие затронет магазины, причем далеко не только Steam. Так что можно рассчитывать на скидки, бесплатные игры и контент и свежие предзаказы.

Warhammer Skulls начнётся 3 июня в 20:00 по Киеву. За анонсами можно будет следить на официальном канале на Twitch. Сам фестиваль продлится до 10-го числа.

Фантастическая вселенная Warhammer 40K является, пожалуй, одной из самых больших, подробных и сложных вселенных, придуманных человеком. Изначально задуманная как одноименная настольная игра, сейчас сеттинг Warhammer насчитывает сотни книг и десятки компьютерных игр.

Warhammer
Сейчас вы просматриваете новость «Датирована крупная презентация видеоигр по Warhammer: что на ней покажут». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Злата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2Злата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2 Гороскоп на завтра 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доходГороскоп на завтра 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход Зачем Порошенко с клубникой сбежал на ДонбассЗачем Порошенко с клубникой сбежал на Донбасс Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021 Почему Беларусь остановила поставки топлива и как это отразится на карманах украинцевПочему Беларусь остановила поставки топлива и как это отразится на карманах украинцев

Последние новости

18:50
Генсек НАТО отреагировал на планы России создать новые армейские группировки
18:49
Гороскоп на завтра 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход Видео
18:46
Датирована крупная презентация видеоигр по Warhammer: что на ней покажут
18:39
В Ужгороде в маршрутке напали на женщину прямо на глазах у сына Видео
18:33
День защиты детей и День родителей 2021: особенности и лучшие поздравления Фото Видео
Реклама
17:59
"Впервые слышу": Шарий отреагировал на объявление персоной нон грата в Литве Видео
17:49
В России заявили, что военные спасли Крым от "водной блокады" Видео
17:45
Пополнит ряды неудачников месяца: гороскоп для Девы на июнь 2021
17:36
В Украине открылись предзаказы на DualSense в красном и чёрном цветах Видео
17:34
"Возможно, в следующий раз": Столтенберг заявил, что Украину не будут приглашать на саммит НАТО Видео
17:14
"Я готов к переменам": Руслан Сеничкин сменил профессию
16:58
Суд изменил приговор: Стерненко выходит на свободу Видео
16:57
Солистка Little Big призналась, уводила она Илью Прусикина из семьи, или нет
16:54
Под Днепром женщина родила и закопала младенца возле дома Видео
16:52
Эксперты предупредили о падении цен на украинский экспорт
16:44
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали загадочное сообщение
16:41
Бряцанье оружием - 2: Россия снова начала угрожать миру автоматами и танками Видео
16:29
Невероятно вкусный гречишный чай: чем полезен и как правильно заваривать Видео
16:28
Календарь магнитных бурь на июнь 2021: когда хвататься за голову Видео
16:23
"Иди нах*й, гнида, бл*дь": в Днепре за рулем пьяная жена копа обругала активиста Видео
Реклама
16:14
Суд признал Стерненко виновным в похищении человека и незаконном владении оружием Видео
16:00
Новая часть BioShock станет эксклюзивом для одной из консолей – СМИ
15:59
"Лепардица": Mamarika в набедренной повязке сексуально позировала беременной
15:45
Ким Чен Ына не видели живым рекордно долгий срок
15:30
В моду на лето 2021 вернулись платья-рубашки в стиле 1900-х, которые подарила миру Коко Шанель Фото Видео
15:23
"Бомжи с советским оружием": волонтер рассказал о ВСУ времен 2014 года Видео
15:11
Тарифы на отопление и газ в Украине пошли в гору: почему летняя лафа отменяется Видео
15:10
Гороскоп для Льва на июнь 2021: звезды приготовили ловушку
15:05
Meizu представила свои первые умные часы: с NFC и встроенной SIM-картой Видео
15:04
"На копыта похожи, фу": украинцы в Сети оценили новые туфли Тимошенко Видео
15:02
Фильм Тихое место 2 заработал рекордную кассу за все время пандемии
14:20
Победитель шоу Голос країни женится и показал свою возлюбленную
14:19
В Кабмине рассказали, когда и как сильно поднимут зарплаты учителям Видео
14:18
Сезонная аллергия: лучшая диета, чтобы сдержать кашель и чихание Видео
14:00
В Литве появился первый цифровой портал, соединяющий города
13:54
Умер Эван Григор: Филимонов назвал вероятную причину смерти внука Видео
13:42
В Киеве "оторопевший урод" тянул в машину мальчика: похищению помешала случайная прохожая
13:39
В Украине хотят отменить обязатальную озвучку фильмов на украинском языке
13:39
Успех в любви и могущественный соперник: гороскоп для Рака на июнь 2021
13:30
Упадут цены на основные товары украинского экспорта - прогноз экспертов Видео
Реклама
13:18
Лето стартует "холодякой": Украину атакует мощный циклон с ливнями Видео
13:05
Четыре признака того, что вы едите слишком много клетчатки Видео
12:56
Разведка США следила за Меркель: всплыли скандальные подробности Видео
12:55
Оценкам вопреки – лидером свежего чарта Steam стала Biomutant
12:54
В моду на лето 2021 вошли женские шорты в стиле 40-х, которые позволят испытать неимоверную легкость Фото Видео
12:39
В Кривом Роге девочка нашла повешенный труп матери Видео
12:31
В самолет Ryanair опять "заложили бомбу": экстренная посадка совершена в Берлине Видео
12:20
Будет решаться судьба: гороскоп для Рыб на июнь 2021
12:18
Ангелов не выбирают: Ирина Билык посвятила новую песню памяти о своей маме Видео
12:17
Смерть внука Филимонова в Одессе: появилось видео с места трагедии Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять