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DOOM, Fallout, TES і не тільки: в Steam стартував розпродаж ігор Bethesda

10 травня 2021, 13:40

Акційні пропозиції дійні до кінця тижня.

Steam
Розпродаж Bethesda в Steam / Valve

Компанія Bethesda запустила розпродаж своїх ігор в онлайн-магазині Steam в рамках безперервного весняного розпродажу – до 16 травня тут можна вигідно купити безліч хітів видавця, в тому числі Doom, Fallout, The Elder Scrolls і Prey.

Паралельно в Steam також проходять розпродажі серії Call of Duty (до 18 травня) та ігор видавництва Devolver Digital (до 11 травня). Зі знижками можна придбати такі тайтли, як Call of Duty: WWII, Call of Duty: Modern Warfare, Loop Hero, Serious Sam 4 та інші.

Розпродаж Bethesda в Steam:

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Тим часом в іншому онлайн-магазині PS Store триває безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.

Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла і багато іншого.

Valve Bethesda Steam Doom Eternal Fallout DOOM The Elder Scrolls Dishonored
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