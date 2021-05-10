DOOM, Fallout, TES і не тільки: в Steam стартував розпродаж ігор Bethesda

Акційні пропозиції дійні до кінця тижня.
Компанія Bethesda запустила розпродаж своїх ігор в онлайн-магазині Steam в рамках безперервного весняного розпродажу – до 16 травня тут можна вигідно купити безліч хітів видавця, в тому числі Doom, Fallout, The Elder Scrolls і Prey.
Паралельно в Steam також проходять розпродажі серії Call of Duty (до 18 травня) та ігор видавництва Devolver Digital (до 11 травня). Зі знижками можна придбати такі тайтли, як Call of Duty: WWII, Call of Duty: Modern Warfare, Loop Hero, Serious Sam 4 та інші.
Розпродаж Bethesda в Steam:
- Fallout 4 — 390 грн (замість 789 грн)
- Fallout 3: Game of the Year Edition — 260 грн (замість 529 грн)
- DOOM Eternal — 264 грн (замість 800 грн)
- DOOM (2016) — 310 грн (замість 621 грн)
- Dishonored: Complete Collection — 1037 грн (замість 2075 грн)
- Prey — 465 грн (замість 939 грн)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 520 грн (замість 1049 грн)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition — 190 грн (замість 389 грн)
- Wolfenstein II: The New Colossus — 279 грн (замість 699 грн)
- Wolfenstein: The New Order — 208 грн (замість 529 грн)
Тим часом в іншому онлайн-магазині PS Store триває безплатна роздача повного видання екшену з відкритим світом Horizon Zero Dawn, куди входить сюжетне доповнення Frozen Wilds. Крім цього, користувачі PlayStation можуть забрати ще дев'ять ігор.
Тим, хто надає перевагу грати на Xbox, варто заглянути в магазин Microsoft Store, де зараз ігри для Xbox і ПК продаються з великими знижками. В рамках розпродажу можна купити багато відомих хітів, включаючи Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла і багато іншого.