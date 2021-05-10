DOOM, Fallout, TES и не только: в Steam стартовала распродажа игр Bethesda

Акционные предложения доступны до 16 мая.
Компания Bethesda запустила распродажу своих игр в онлайн-магазине Steam в рамках продолжающееся весенней распродажи – до 16 мая здесь можно выгодно купить многие хиты издателя, в том числе Doom, Fallout, The Elder Scrolls и Prey.
Параллельно в Steam также проходят распродажи серии Call of Duty (до 18 мая) и игр издательства Devolver Digital (до 11 мая). Со скидками можно приобрести такие тайтлы, как Call of Duty: WWII, Call of Duty: Modern Warfare, Loop Hero, Serious Sam 4 и другие.
Распродажа Bethesda в Steam:
- Fallout 4 — 390 грн (вместо 789 грн)
- Fallout 3: Game of the Year Edition — 260 грн (вместо 529 грн)
- DOOM Eternal — 264 грн (вместо 800 грн)
- DOOM (2016) — 310 грн (вместо 621 грн)
- Dishonored: Complete Collection — 1037 грн (вместо 2075 грн)
- Prey — 465 грн (вместо 939 грн)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — 520 грн (вместо 1049 грн)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition — 190 грн (вместо 389 грн)
- Wolfenstein II: The New Colossus — 279 грн (вместо 699 грн)
- Wolfenstein: The New Order — 208 грн (вместо 529 грн)
Тем временем в другом онлайн-магазине PS Store продолжается бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.
Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла и многое другое.