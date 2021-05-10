DOOM, Fallout, TES и не только: в Steam стартовала распродажа игр Bethesda

Распродажа Bethesda в Steam / Valve

Компания Bethesda запустила распродажу своих игр в онлайн-магазине Steam в рамках продолжающееся весенней распродажи – до 16 мая здесь можно выгодно купить многие хиты издателя, в том числе Doom, Fallout, The Elder Scrolls и Prey.

Параллельно в Steam также проходят распродажи серии Call of Duty (до 18 мая) и игр издательства Devolver Digital (до 11 мая). Со скидками можно приобрести такие тайтлы, как Call of Duty: WWII, Call of Duty: Modern Warfare, Loop Hero, Serious Sam 4 и другие.

Распродажа Bethesda в Steam:

Тем временем в другом онлайн-магазине PS Store продолжается бесплатная раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр.

Тем, кто предпочитает играть на Xbox, стоит заглянуть в магазин Microsoft Store, где прямо сейчас игры для Xbox и ПК продаются с большими скидками. В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая Cyberpunk 2077, FIFA 21, Assassin's Creed Вальгалла и многое другое.