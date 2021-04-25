В Steam очень быстро набирает популярность новая королевская битва

Онлайн Naraka: Bladepoint во время бета‑теста достиг 120 тыс. игроков / Steam

Во время закрытого бета-тестирования Naraka: Bladepoint в королевской битве одновременно находились более 120 тысяч пользователей. Статистику предоставил портал Steam Charts.

На это, среди всего прочего, повлияли игровые события с денежными призами, которые разработчики устроили в честь запуска бета-теста. Бета-тест будет продолжаться до 26 апреля – подать заявку на участие можно на странице игры в Steam.

Если вы, как и мы, впервые слышите о данном представителе в жанре "королевской битвы", Naraka: Bladepoint представляет собой многопользовательский экшен в стилистике Древнего Китая, в котором игроки сражаются друг с другом на обширных аренах. Каждый герой вооружен не только собственным оружием, но и крюком-кошкой, которая позволяет взбираться по вертикальным поверхностям, а также использовать захватный крюк для быстрого перемещения по объектам.

Динамичные бои Naraka: Bladepoint проходят на карте, рассчитанной на 60 игроков. Основной упор делается на мобильность, уникальные навыки героев и приёмы с использованием холодного и метательного оружия. Попробовать игру можно до 26 апреля, а её релиз запланирован на лето 2021 года.

Трейлер Naraka: Bladepoint

Ранее мы рассказывали о не менее любопытном проекте Haunted Space – это шутер на космических кораблях в космосе. Разработчики из студии Italian Games Factory обещают увлекательный сюжет со множеством приключений и космическими сражениями.

В Haunted Space используется система второго пилота, благодаря которой игроки смогут выбрать уровень контроля судном – от аркады до полноценной симуляции. Кроме того, проект поддерживает функцию отслеживания положения глаз. Haunted Space создаётся для ПК и игровых консолей текущего поколения (PlayStation 5, Xbox Series X и Series S).