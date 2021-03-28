Встречайте Haunted Space – шутер на космических кораблях в космосе

Представлен Sci-fi симулятор Haunted Space / Italian Games Factory

Издательство Merge Games и студия Italian Games Factory представили Haunted Space – научно-фантастический симулятор с элементами хоррора. Игру анонсировали в ходе презентации Future Games Show, организованной порталом GamesRadar.

Разработчики из студии Italian Games Factory обещают увлекательный сюжет со множеством приключений и космическими сражениями.

По синопсису, человечество начало осваивать космос, и в галактике Нетеран был найдена новая материя, которая является мощным источником энергии. Пока люди прилетают на фабрику по её добыче, они обнаруживают, что они там не одни.

В роли рейдера игрокам предстоит бороздить далекие космические просторы торговать, создавать предметы, модифицировать корабль и стараться выжить, открывая тайны галактики Нетеран, где обитает древняя цивилизация.

В Haunted Space используется система второго пилота, благодаря которой игроки смогут выбрать уровень контроля судном – от аркады до полноценной симуляции. Кроме того, проект поддерживает функцию отслеживания положения глаз. Haunted Space создаётся для ПК и игровых консолей текущего поколения (PlayStation 5, Xbox Series X и Series S).

Точная дата выхода пока не сообщается, но на странице в Steam упоминается "скоро"

Трейлер Haunted Space

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