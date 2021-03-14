Встречайте Century: Age of Ashes – бесплатный онлайн шутер с драконами

Драконья ММО Century: Age of Ashes / Playwing

Разработчики из независимой студии Playwing выпустили суперзрелищный трейлер игрового процесса грядущего командного экшена с битвами верхом на драконах Century: Age of Ashes.

Экшен выйдет в раннем доступе в апреле 2021 года. В данный момент игроки могут присоединиться к закрытому бета-тестированию, подав заявку на странице проект в Steam по ссылке:

В бете Century: Age of Ashes игрокам будет предложено на выбор несколько мультиплеерных режимов, а еще – множество изменений, которые разработчики внесли после того, как получили фидбек от пользователей п итогу предыдущего тестирования. В частности, они улучшили систему матчмейкинга, доработали управление и добавили режим свободного полета.

Стоит отметить, что сама игра будет распространяться по модели free-to-play и предложит пользователям динамичные воздушные сражения в составе команды из 6 человек. Опыт, полученный в боях, открывает дополнительные возможности для настройки внешнего вида героев и драконов.

Трейлер Century: Age of Ashes

Ранее стало известно, что компания Valve отказалась от поддержки некогда амбициозной коллекционной карточной игры Artifact и сделала её бесплатной. Сейчас существует две версии проекта – классическая и бета перезапуска 2.0. Команда разработчиков решила оставить оба варианта доступными, поэтому каждый желающий может попробовать их совершенно бесплатно.

На странице игры вы найдёте окончательные версии Artifact Classic и беты Artifact 2.0, переименованной в Artifact Foundry. Строго говоря, Artifact Foundry остаётся незавершённым продуктом, которому не хватает тонкой отделки и иллюстраций, однако основы игрового процесса уже готовы. Несмотря на то, что в обе игры можно будет продолжать играть, Valve больше не будут выпускать для них дальнейшие обновления.