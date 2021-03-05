Valve отказалась от поддержки игры Artifact и сделала её бесплатной

Valve окончательно похоронила Artifact / The Verge

Компания Valve сообщила о прекращении поддержки некогда амбициозной коллекционной карточной игры Artifact, несмотря на то, что последние полтора года занимались активной работой над Artifact 2.0.

Сейчас существует две версии Artifact – классическая и бета перезапуска 2.0. Команда разработчиков решила оставить оба варианта доступными, поэтому каждый желающий может попробовать их совершенно бесплатно.

На странице игры вы найдёте окончательные версии Artifact Classic и беты Artifact 2.0, переименованной в Artifact Foundry. Строго говоря, Artifact Foundry остаётся незавершённым продуктом, которому не хватает тонкой отделки и иллюстраций, однако основы игрового процесса уже готовы. Несмотря на то, что в обе игры можно будет продолжать играть, Valve больше не будут выпускать для них дальнейшие обновления.

Кроме того, в обеих версиях "Артефакта" отключат возможность приобретать комплекты карт платно – теперь их можно получить только играя. При этом уже купленные карты стали коллекционными – их по-прежнему можно продать на Торговой площадке, но сам механизм продажи и покупки через неё убран из клиента игры.

Релиз оригинальной Artifact состоялся в ноябре 2018 года. Несмотря на хорошие продажи на старте, онлайн тайтла упал до минимальной отметки за несколько месяцев. До того, как Artifact стала условно-бесплатной, она стоила в Украине 519 грн.

Геймплей Artifact

Примечательно, что недавно EA и BioWare отменили перезапуск Anthem, который должен был вернуть некогда перспективный проект к жизни.

Перезапуск Anthem, также известный как Anthem 2.0 или Anthem Next, был попыткой BioWare фундаментально переделать оригинал – улучшить структуру заданий, систему экипировки, лут, награды и многое другое. Одной из основных причин данного решения называют проблемы, возникшие на фоне пандемии.