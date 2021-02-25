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Раскрыта судьба многострадального экшена Anthem от BioWare

25 февраля 2021, 15:42

EA официально отменила перезапуск Anthem, над которым небольшая команда в BioWare работала с 2019 года.

Перезапуск Anthem отменили / EA

Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщил, что BioWare отменила перезапуск Anthem, который должен был вернуть некогда перспективный проект к жизни. Теперь разработчики опубликовали официальное заявление.

Перезапуск Anthem, также известный как Anthem 2.0 или Anthem Next, был попыткой BioWare фундаментально переделать оригинал – улучшить структуру заданий, систему экипировки, лут, награды и многое другое.

Одной из основных причин данного решения называют проблемы, возникшие на фоне пандемии. Кристиан Дэйли, исполнительный продюсер BioWare, говорит, что студия сосредоточится на играх по Dragon Age и Mass Effect, а также продолжит поддерживать оригинальную Anthem и Star Wars: The Old Republic. В начале февраля СМИ сообщали, что представители компании EA планируют встречу с командой BioWare, которая отвечает за перезапуск Anthem. Целью встречи была оценка текущего состояния игры. По информации редактора Bloomberg Джейсона Шрайера, над проектом трудилось 30 человек, а для доведения Anthem 2.0 до ума требовалось минимум втрое больше людей.

Убийцы Destiny не вышло, но, если говорить без иронии, то становится грустно. Исполнительный продюсер Кристиан Дейли вспоминает, что пришел в BioWare из-за Anthem, и множество людей приложили свой талант к его созданию. Да, не всё вышло удачно, но по началу игра получала обновления и контент, а затем настало время Anthem NEXT.

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Кристиан вспоминает, что общался с поклонниками через социальные сети, собирал фидбек, делился изменениями и был рад играть в новые сборки проекта. Он сожалеет, что так всё получилось и пишет, что решение далось им очень тяжело. Anthem внутри студии очень любили, как и любило его небольшое сообщество.

Оригинальный Anthem можно купить как на консолях PlayStation и Xbox, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Трейлер Anthem от Нила Бломкампа

Тем временем в BioWare команда опытных разработчиков трудится над новой часть Mass Effect, анонс которой состоялся в рамках церемонии награждения The Game Awards 2020.

У игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Предположительно, действия новой части развернуться через несколько сотен лет после завершения третьей части, а каноном будет считаться выбор Шепарда "Уничтожение" – её последствия приводили к гибели синтетиков и технологий органиков. Релиз игры состоится в 2023-24 году для ПК и консолей нового поколения.

Mass Effect BioWare
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