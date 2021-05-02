Bioware продовжує дражнити фанатів кадрами з Dragon Age 4

Dragon Age 4 - свіжий концепт-арт / BioWare

У своєму Твіттері виконавчий продюсер Bioware Крістіан Дейлі побажав всім хороших вихідних і поділився черговим концепт-артом з четвертої Dragon Age, на якому зображений Сірий Сторож.

В якій якості Сірі Сторожі з'являться в майбутній Dragon Age, не повідомляється – можливо, вони стануть членами партії головного героя четвертої частини. Дія гри розгортається в Тевінтері, де закріпилися різні чарівники.

Втім, коли вийде нова Dragon Age, як і раніше, невідомо. Проєкт очікується на консолях нового покоління та ПК, але поки що нам не показали жодного фрагмента реального ігрового процесу. Оптимізму додає той факт, що видавець EA прийняв рішення дозволити BioWare відмовитися від всіх планів з впровадження мультиплеєра і сервісної складової в Dragon Age 4 – нова гра в серії буде виключно сюжетною та для одиночного проходження.

У Dragon Age 4 розробники продовжують історію, розпочату в "Інквізиції" 2014 року, а ключовим антагоністом повинен стати Солас, відомий як жахливий Вовк. Крім нього, в проєкт також з'являться й інші знайомі за попередніми випусками персонажі, включаючи Варіка Тетраса. Зараз у гри немає навіть орієнтовної дати релізу.

Концепт-арт Сірого Сторожа з Dragon Age 4

Нагадаємо, що остання частина в серії – Dragon Age: Inquisition – вийшла 18-го листопада 2014 року і була тепло прийнята гравцями й критиками, а також отримала безліч нагород в номінації "Гра року".

Гру можна купити як на консолях Xbox і Playstation, так і на ПК. Для всіх охочих ознайомитися з грою доступні наступні пропозиції:

Паралельно з Dragon Age 4 в стінах BioWare ведеться активна робота над наступною грою по всесвіту Mass Effect. У гри також немає навіть приблизної дати виходу, а її розробка знаходиться ще на дуже ранній стадії. Однак, над проєктом працює "команда ветеранів Bioware", що, безумовно, має надати оптимізму фанатам франшизи.