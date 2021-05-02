Bioware продолжает дразнить фанатов кадрами из Dragon Age 4

Dragon Age 4 - свежий концепт-арт / BioWare

В своём Твиттере исполнительный продюсер Bioware Кристиан Дейли пожелал всем хороших выходных и поделился очередным концепт-артом из четвёртой Dragon Age, на котором изображен Серый Страж.

В каком качестве Серые Стражи появятся в предстоящей Dragon Age, не сообщается – возможно, они станут членами партии главного героя четвёртой части. Действие игры разворачивается в Тевинтере, где закрепились различные волшебники.

К слову, когда выйдет новая Dragon Age, по-прежнему неизвестно. Проект ожидается на консолях нового поколения и ПК, но пока нам не показали ни одного фрагмента реального игрового процесса. Оптимизма прибавляет тот факт, что издатель EA принял решение позволить BioWare отказаться от всех планов по внедрению мультиплеера и сервисной составляющей в Dragon Age 4 – новая игра в серии будет строго сюжетной и для одиночного прохождения.

В следующей части создатели продолжают историю, начатую в "Инквизиции", а ключевым антагонистом должен стать Солас, известный как Ужасный Волк. Помимо него, в проекте также появятся и другие знакомые по предыдущим выпускам персонажи, включая Варрика Тетраса. Сейчас у игры нет даже ориентировочной даты релиза.

Концепт-арт Серого Стража из Dragon Age 4

Напомним, что последняя часть в серии – Dragon Age: Inquisition – вышла 18-го ноября 2014 года и была тепло принята игроками и критиками, а также получила множество наград в номинации "Игра года".

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Параллельно с Dragon Age 4 в стенах BioWare ведется активная работа над следующей игрой по вселенной Mass Effect. У игры также нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.