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Появились хорошие новости для всех фанатов серии Dragon Age

26 февраля 2021, 19:11

Dragon Age 4 благодаря оглушительному успеху Jedi: Fallen Order станет строго одиночной игрой без какого-либо мультиплеера или сервисной модели.

Dragon Age 4
EA убрала мультиплеерные компоненты из новой Dragon Age / BioWare

Издатель EA принял решение позволить BioWare отказаться от всех планов по внедрению мультиплеера и сервисной составляющей в Dragon Age 4 – новая игра в серии будет строго сюжетной и для одиночного прохождения.

Изначально Dragon Age 4 планировали сделать игрой-сервисом, но теперь это будет полностью одиночный проект. Джейсон Шрайер из Bloomberg пишет, что Electronic Arts вынесла урок из провала Anthem.

По информации Шрейера, разработка игры началась еще в 2015 году. Однако, проект перезапустили через два года, в 2017-ом, с целью добавления большого количества сервисных мультиплеерных механик. Именно данное решение послужило причиной ухода из BioWare креативного директора франшизы Майка Лейдлоу. Между собой некоторые сотрудники называли игру "Anthem с драконами".

Решение о смене концепции новой Dragon Age приняли в последние месяцы. Среди основных причин называется успех одиночной Star Wars Jedi: Fallen Order и провал многопользовательской Anthem. Значат ли эти изменения, что гигант Electronic Arts теперь примется за возрождение своих сюжетных одиночных серий? Так или иначе, это хорошая новость.

В Dragon Age 4 разработчики продолжают историю, начатую в "Инквизиции" 2014 года, а ключевым антагонистом должен стать Солас, известный как Ужасный Волк. Помимо него, в проекте также появятся и другие знакомые по предыдущим выпускам персонажи, включая Варрика Тетраса. Сейчас у игры нет даже ориентировочной даты релиза.

Трейлер Dragon Age 4

Напомним, что последняя часть в серии – Dragon Age: Inquisition – вышла 18-го ноября 2014 года и была тепло принята игроками и критиками, а также получила множество наград в номинации "Игра года".

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Параллельно с Dragon Age 4 в стенах BioWare ведется активная работа над следующей игрой по вселенной Mass Effect. У игры также нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.

Dragon Age BioWare
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