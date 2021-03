Создатели Dragon Age 4 показали новый кадр – фанаты уже строят теории

Создатели Dragon Age 4 показали новый арт / BioWare

В своём Твиттере исполнительный продюсер Bioware Кристиан Дейли пожелал всем хороших выходных и поделился скриншотом Dragon Age, на котором изображена стоящая под ливнем в тёмном переулке волшебница.

"Встреть меня в Минратосе", – гласит подпись под изображением. Мирантос – столица Тевинтера, старейший город Тедаса во вселенной игры.

Поклонники Dragon Age наверняка сочтут данную публикацию намёком на место действия находящейся в разработке следующей части культовой ролевой серии. В частности, некоторые игроки, вспомнившие январскую утечку из посвящённой истории BioWare книги BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development, считают, что волшебница одета в мантию магов империи Тевинтер, где, вероятно, и будут разворачиваться события игры.

Тевинтерская империя неоднократно фигурировала в диалогах и заметках всех частей Dragon Age, поэтому избрание именно этого одного из величайших государств в истории мира Тедас в качестве сеттинга новой игры вполне логично.

Новый арт Dragon Age 4 / BioWare

К слову, когда выйдет новая Dragon Age, по-прежнему неизвестно. Проект ожидается предположительно в конце этого года, но пока нам не показали ни одного фрагмента реального игрового процесса. Оптимизма прибавляет тот факт, что издатель EA принял решение позволить BioWare отказаться от всех планов по внедрению мультиплеера и сервисной составляющей в Dragon Age 4 – новая игра в серии будет строго сюжетной и для одиночного прохождения.

Напомним, что последняя часть в серии – Dragon Age: Inquisition – вышла 18-го ноября 2014 года и была тепло принята игроками и критиками, а также получила множество наград в номинации "Игра года".

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Параллельно с Dragon Age 4 в стенах BioWare ведется активная работа над следующей игрой по вселенной Mass Effect. У игры также нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии. Однако над проектом работает "команда ветеранов Bioware", что, безусловно, должно придать оптимизма фанатам франшизы.