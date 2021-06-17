Бренд Honor оголосив про повернення Google-сервісів і презентував Honor 50

Показали три моделі: Honor 50 SE, Honor 50 і Honor 50 Pro. Ціна на пристрої починається з 2399 юанів (~10 199 грн).
Один з провідних брендів смартфонів Honor презентував першу після від'єднання від компанії Huawei лінійку смартфонів.
Показали три моделі: Honor 50 SE, Honor 50 і Honor 50 Pro. Останні два працюють на базі 6-нанометрового чіпа Snapdragon 778g і мають камеру з основним модулем на 108 Мп, а модель Pro ще й пропонує швидку зарядку потужністю 100 Вт.
Технічні характеристики Honor 50:
- Габарити: 159,96×73,76×7,78 мм, 175 г
- Дисплей: 6,57", OLED, FHD+, HDR10+, 120 Гц
- Процесор: Snapdragon 778G
- Камера: 108 Мп (основна) + 8 Мп (ширококутна) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (датчик глибини); 32 Мп (фронтальна)
- Пам'ять: 8/12 ОЗУ, 128/256 ПЗУ
- Батарея: 4300 мАг, швидка зарядка 66 Вт
- OC: Android 11, Magic UI 4.2
- Зв'язок: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, NFC, 5G
Технічні характеристики Honor 50 Pro:
- Габарити: 163,46×74,66×8,05 мм, 187 г
- Дисплей: 6,72", OLED, FHD+, HDR10+, 120 Гц
- Процесор: Snapdragon 778G
- Камера: 108 Мп (основна) + 8 Мп (ширококутна) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (датчик глибини); 32 Мп + 12 Мп (фронтальна)
- Пам'ять: 8/12 ОЗУ, 256 ПЗУ
- Батарея: 4000 мАг, швидка зарядка 100 Вт
- OC: Android 11, Magic UI 4.2
- Зв'язок: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, NFC, 5G
Технічні характеристики Honor 50 SE:
- Габарити: 164,73×75,63×8 мм, 191 г
- Дисплей: 6,78", IPS, FHD+, 120 Гц
- Процесор: MediaTek Dimensity 900 5G
- Камера: 100 Мп (основна) + 8 Мп (ширококутна) + 2 Мп (макро); 16 Мп (фронтальна)
- Пам'ять: 8 ОЗУ, 128/256 ПЗУ
- Батарея: 4000, швидка зарядка 66 Вт
- OC: Android 11, Magic UI 4.2
- Зв'язок: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, NFC, 5G
Вартість серії Honor 50:
- Honor 50 SE (8+128 ГБ) — 2399 юанів (~10 199 грн).
- Honor 50 SE (8+256 ГБ) — 2699 юанів (~10 499 грн).
- Honor 50 (8+128 ГБ) — 2699 юанів (~11 499 грн).
- Honor 50 (8+256 ГБ) — 2999 юанів (~12 699 грн).
- Honor 50 (12 + 256 ГБ) — 3399 юанів (~14 399 грн).
- Honor 50 Pro (8+256 ГБ) — 3699 юанів (~15 699 грн).
- Honor 50 Pro (12 + 256 ГБ) — 3999 юанів (~16 999 грн).
З 25 червня новинки надійдуть у продаж у Китаї. Глобальний реліз, зокрема в Україні, очікується пізніше. Важливо, що на глобальний ринок апарати будуть поставлятися з сервісами Google.
Раніше стало відомо, що смартфони та навушники OnePlus офіційно з'являться в Україні. Дистрибуцією смартфонів та інших гаджетів OnePlus в Україні та інших шістьох країнах (Білорусі, Молдові, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Узбекистані) займеться компанія ERC.